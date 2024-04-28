В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА

По Харькову за прошедшие сутки ударов российских войск не фиксировали, в Волчанских Хуторах враг попал по детсаду с помощью КАБ, в Волчанске количество пострадавших из-за вражеской атаки дроном на грузовик возросло до двух. Об этом сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано", - написал Синегубов в Telegram.

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Стрелечья, Синельниково, Волчанские Хутора. В частности:

13:00 город Волчанск . Вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59 лет, госпитализированы в медицинское учреждение.

. Вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59 лет, госпитализированы в медицинское учреждение. 12:50 Купянский р-н, село Благодатовка . В результате обстрела из РСЗО повреждены 20 хозяйственных построек.

. В результате обстрела из РСЗО повреждены 20 хозяйственных построек. 27 апреля 11:20 Чугуевский р-н, село Волчанские Хутора. Обстрел КАБ здания детского сада.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Кисловка, Берестовое, Копанки", - сообщил Синегубов.

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА