Російський FPV-дрон влучив у вантажівку на Харківщині, поранено водія
Київ • УНН
52-річний цивільний водій вантажівки отримав важкі поранення, коли ворожий безпілотник влучив у його вантажівку поблизу Вовчанська Харківської області.
Неподалік Вовчанська на Харківщині ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль, поранено 52-річного водія. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістав цивільний 52-річний водій", - написав Синєгубов.
Він зазначив, що чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан — важкий.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару рф С-300 по території психлікарні у Харкові. У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників.