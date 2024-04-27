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Російський FPV-дрон влучив у вантажівку на Харківщині, поранено водія

Київ • УНН

 • 88607 перегляди

52-річний цивільний водій вантажівки отримав важкі поранення, коли ворожий безпілотник влучив у його вантажівку поблизу Вовчанська Харківської області.

Неподалік Вовчанська на Харківщині ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль, поранено 52-річного водія. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістав цивільний 52-річний водій", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан — важкий.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару рф С-300 по території психлікарні у Харкові. У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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