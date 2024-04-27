Ракетний удар по психлікарні у Харкові: Синєгубов показав як нині виглядає медзаклад
Київ • УНН
Російська ракета С-300 влучила в психіатричну лікарню в Харкові, поранивши пацієнтів і персонал.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару рф С-300 по території психлікарні у Харкові. У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників, передає УНН.
Наслідки нічного ворожого ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові.
За його словами, у момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників. Він повідомив, що профільні служби досі працюють на місці обстрілу.
Головне завдання станом на зараз — якомога швидше відновити функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів.
Доповнення
Російські загарбники вночі атакували Харків двома ракетами С-300. Поцілили по психлікарні.