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Ракетний удар по психлікарні у Харкові: Синєгубов показав як нині виглядає медзаклад

Київ • УНН

 • 23528 перегляди

Російська ракета С-300 влучила в психіатричну лікарню в Харкові, поранивши пацієнтів і персонал.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару рф С-300 по території психлікарні у Харкові. У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників, передає УНН.

Наслідки нічного ворожого ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові.

 - підписав фотографії Синєгубов.

За його словами, у момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників. Він повідомив, що профільні служби досі працюють на місці обстрілу.

Головне завдання станом на зараз — якомога швидше відновити функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів.

- зазначив Синєгубов.

Доповнення

Російські загарбники вночі атакували Харків двома ракетами С-300. Поцілили по психлікарні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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