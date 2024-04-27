Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ракетного удара рф С-300 по территории психбольницы в Харькове. В момент обстрела в лечебном корпусе находилось 60 пациентов и 5 работников, передает УНН.

Последствия ночного вражеского ракетного удара С-300 по территории психбольницы в Харькове. - подписал фотографии Синегубов.

По его словам, в момент обстрела в лечебном корпусе находилось 60 пациентов и 5 работников. Он сообщил, что профильные службы до сих пор работают на месте обстрела.

Главная задача по состоянию на сейчас - как можно скорее восстановить функционирование пищеблока и электроснабжение в одном из корпусов. - отметил Синегубов.

Дополнение

Российские захватчики ночью атаковали Харьков двумя ракетами С-300. Попали по психбольнице.