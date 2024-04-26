россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Российские оккупанты "прощупывают" оборону украинских военных в Купянском районе Харьковской области, поэтому активно применяют управляемые авиабомбы в направлении населенного пункта Берестовое. Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Враг, очевидно, "щупает" оборону Вооруженных сил, поэтому активно применяет управляемые авиабомбы в направлении населенного пункта Берестовое - это почти на границе между Купянским и Изюмским районами и Луганской областью. То есть мы видим, что есть такие определенные намерения "прощупать" оборону, посмотрит, где есть слабые места и, возможно, там нанести удар - рассказал Канашевич.

Он отметил, что все населенные пункты, которые сейчас почти на линии фронта, находятся под постоянным давлением и ударами рф.

"Мы наблюдаем от Синьковки до Кисловки, до Берестового, то есть все населенные пункты, которые сейчас находятся почти на линии фронта, находятся под постоянным давлением, под ударами. Хотя, с другой стороны, следует отметить, что по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда велись активные боевые штурмы наших позиций, когда враг проводил таких штурмов до 10-15 в сутки, то сейчас такого нет", - отметил Канашевич.

Однако он отметил, что, возможно, россияне проводят ротационные действия.

"Мы понимаем, что, возможно, какие-то ротационные действия проводятся, возможно, идет какая-то подготовка, и понимаем, что в любой момент это, так сказать, относительное затишье может закончиться, и дальше враг продолжит свои штурмовые действия. Насколько мы владеем информацией от ВСУ, что все подготовлены, на местах, ситуация контролируемая", - сказал Канашевич.

Дополнение

Ранее сообщалось, что враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях.