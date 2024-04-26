ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 07:13  •  8432 просмотра

Read in English

Российские войска активно используют управляемые авиационные бомбы для проверки украинской обороны в Купянском районе Харьковской области.

Российские оккупанты "прощупывают" оборону украинских военных в Купянском районе Харьковской области, поэтому активно применяют управляемые авиабомбы в направлении населенного пункта Берестовое. Об этом сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Враг, очевидно, "щупает" оборону Вооруженных сил, поэтому активно применяет управляемые авиабомбы в направлении населенного пункта Берестовое - это почти на границе между Купянским и Изюмским районами и Луганской областью. То есть мы видим, что есть такие определенные намерения "прощупать" оборону, посмотрит, где есть слабые места и, возможно, там нанести удар

- рассказал Канашевич.

Он отметил, что все населенные пункты, которые сейчас почти на линии фронта, находятся под постоянным давлением и ударами рф.

"Мы наблюдаем от Синьковки до Кисловки, до Берестового, то есть все населенные пункты, которые сейчас находятся почти на линии фронта, находятся под постоянным давлением, под ударами. Хотя, с другой стороны, следует отметить, что по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда велись активные боевые штурмы наших позиций, когда враг проводил таких штурмов до 10-15 в сутки, то сейчас такого нет", - отметил Канашевич.

Однако он отметил, что, возможно, россияне проводят ротационные действия.

"Мы понимаем, что, возможно, какие-то ротационные действия проводятся, возможно, идет какая-то подготовка, и понимаем, что в любой момент это, так сказать, относительное затишье может закончиться, и дальше враг продолжит свои штурмовые действия. Насколько мы владеем информацией от ВСУ, что все подготовлены, на местах, ситуация контролируемая", - сказал Канашевич.

Дополнение

Ранее сообщалось, что враг взял оперативную паузу на Лиманском и на Купянском направлениях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
berestoveБерестово
kupyanskКупянск
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  147216 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  163178 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  169943 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150530 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120680 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105752 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103053 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137774 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158186 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154599 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Новости по теме
россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

  •  8432 просмотра
Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

  •  7382 просмотра
Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

  •  8200 просмотра
Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры

Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры

  •  8849 просмотра
Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ

Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ

  •  9945 просмотра
ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения

ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения

  •  8501 просмотра
Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов

Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов

  •  7524 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  66665 просмотра
Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов еще на год

Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов еще на год

  •  7649 просмотра
На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт

На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт

  •  9570 просмотра

Популярные

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  66665 просмотра
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

  •  99443 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

  •  83112 просмотра
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

  •  72003 просмотра
Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

  •  60814 просмотра

Публикации

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  66665 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

  •  143077 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  284378 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  322465 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  583289 просмотра

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Российские войска активно используют управляемые авиационные бомбы для проверки украинской обороны в Купянском районе Харьковской области.

Война •   •  8432 просмотра
россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

Цены на нефть умеренно выросли на фоне оптимизма относительно усиления экономического роста США и беспокойства относительно конфликтов на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  7382 просмотра
Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

Украине нужны не только комплексы большой дальности Patriot, но и системы средней и малой дальности для противодействия вражеским атакам.

Война •   •  8200 просмотра
Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры

Поезда дальнего и пригородного сообщения в Харьковской области восстановили нормальное движение после того, как железная дорога восстановила поврежденную инфраструктуру, вызванную вражескими обстрелами 25 апреля.

Общество •   •  8849 просмотра
Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры

Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ

Испания согласилась предоставить Украине ограниченное количество ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС.

Война •   •  9945 просмотра
Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ

ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения

Законопроектом предлагается упростить требования относительно начала и ведения хозяйственной деятельности во время военного положения в Украине с целью поддержки экономики и предпринимателей в условиях военного времени.

Экономика •   •  8501 просмотра
ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения

Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что прямая конфискация российских активов является одной из возможностей, но эти активы также могут служить залогом для заимствований на помощь Украине, согласно интервью Reuters.

Экономика •   •  7524 просмотра
Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддерживают создание единой базы образцов табачной продукции, которая могла бы стать один и ключевых инструментов борьбы с подделками, нелегальным производством и продажей сигарет.

Экономика •   •  66665 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов еще на год

Литовский Сейм продлил санкции против граждан россии и беларуси еще на год до 2 мая 2025 года, включая запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения.

Новости Мира •   •  7649 просмотра
Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов еще на год

На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт

По словам Федора Лапия, председателя Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, уровень иммунизации в Украине остался практически таким же, как и до пандемии COVID-19: только 85% детей получили три дозы вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка в течение первого года жизни, и несколько лучше охват прививками от кори, паротита и краснухи, хотя эти данные могут быть не совсем точными из-за того, что перемещенные украинцы делают прививки за рубежом.

Война •   •  9570 просмотра
На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт