На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

Украинские войска отбили российскую атаку в районе Старицы Харьковской области, в то время как российско-террористические войска с помощью авиации нанесли удары по районам Гарбузовки и Белого Колодезя, а также осуществили неудачные попытки улучшить свои тактические позиции в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении.