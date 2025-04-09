За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.
За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 субботы произошло 72 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где проведено более трети всех атак.
17 июня российские войска выпустили 21 КАБ по населенным пунктам Харьковской области. Из-за обстрелов рф пострадала одна женщина.
Вражеские войска продвинулись вперед вблизи возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Сейчас продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске
По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.
Российские войска обстреляли Харьков и по меньшей мере два района Харьковской области, ранив 20 человек и повредив жилые дома, предприятия, транспортные средства и инфраструктуру.
С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.
Российские войска дважды безуспешно пытались атаковать район села Липцы Харьковской области, в то время как на Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское и Макеевка.
Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.
Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется силами обороны Украины, при этом интенсивные боевые действия сосредоточены в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, где противник предпринял 23 безуспешные попытки прорвать линию обороны Украины.
Ситуация в Харьковской области остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, количество боевых столкновений уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущими сутками.
На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.
По словам Синегубова, россиянам на Харьковщине для того, чтобы продолжать, так сказать, попытки продвинуться дальше нужно подтягивать резервы, что они и демонстрируют последние дни.
Вопреки российским заявлениям, потерь украинских позиций в селе Роботино не было, хотя ситуация остается сложной, поскольку село обстреливают с обеих сторон, сообщил представитель Южного оборонного командования.
Российские обстрелы в Харьковской области привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению жилых домов и интенсивным боевым столкновениям, во время которых украинские войска успешно отражали атаки противника.
За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів, включно з Роботиним, Вербовим, Парасковіївкою, Нетайловим, Яснобродовкою, Новопокровським, Керамікою, Берестовим, Зеленим і Бугриваткою, хоча Збройні сили України не підтвердили цієї інформації.
Ожесточенные бои продолжаются на Северском и Покровском направлениях, где российские войска осуществляют многочисленные неудачные попытки прорвать украинскую оборону, неся значительные потери.
На Северском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, произошло более 90 боевых столкновений, украинские защитники стойко удерживают позиции, бьют врага и уничтожают его технику.
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.
За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 38 авиаударов, применила 404 беспилотника-камикадзе и осуществила более 3 000 обстрелов украинских позиций, причем интенсивные бои велись в разных направлениях.
С начала суток произошло 44 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, поскольку противник продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
Украинские войска отбили российскую атаку в районе Старицы Харьковской области, в то время как российско-террористические войска с помощью авиации нанесли удары по районам Гарбузовки и Белого Колодезя, а также осуществили неудачные попытки улучшить свои тактические позиции в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении.
16 мая почти по всей линии фронта продолжались интенсивные боевые действия - зафиксировано 58 боевых столкновений, наибольшую активность российские оккупанты проявляли на Краматорском и Покровском направлениях, а украинские войска принимали меры для недопущения их продвижения.
На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины частично выбили российских оккупантов из города Волчанск. Разрывают оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города.
Один человек погиб и 24 пострадали в результате серии обстрелов со стороны россии в Харьковской области 14 мая. Были повреждены жилые дома, учебное заведение и гражданские автомобили.
14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Двое российских боевиков, которые пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.
Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.
Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.