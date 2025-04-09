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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28054 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.

Война • 18 августа, 05:32 • 107070 просмотра

98 боевых столкновений за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

Война • 17 августа, 21:21 • 57889 просмотра

На фронте с начала суток произошло 72 столкновения, самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 субботы произошло 72 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где проведено более трети всех атак.

Война • 17 августа, 13:54 • 41294 просмотра

Враг за сутки ударил по Харьковщине 21 КАБом, из-за атак рф в области одна пострадавшая

17 июня российские войска выпустили 21 КАБ по населенным пунктам Харьковской области. Из-за обстрелов рф пострадала одна женщина.

Война • 18 июня, 05:51 • 28398 просмотра

Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState

Вражеские войска продвинулись вперед вблизи возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Сейчас продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске

Война • 24 мая, 23:23 • 87844 просмотра

Оккупанты продвинулись вперед возле Очеретино, бои идут в нескольких населенных пунктах - DeepState

По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.

Война • 23 мая, 22:19 • 39609 просмотра

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки 20 пострадавших

Российские войска обстреляли Харьков и по меньшей мере два района Харьковской области, ранив 20 человек и повредив жилые дома, предприятия, транспортные средства и инфраструктуру.

Война • 23 мая, 06:00 • 20873 просмотра

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.

Война • 22 мая, 20:30 • 71581 просмотра

рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб

Российские войска дважды безуспешно пытались атаковать район села Липцы Харьковской области, в то время как на Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское и Макеевка.

Война • 22 мая, 08:42 • 23303 просмотра

На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.

Война • 21 мая, 20:17 • 49347 просмотра

Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется силами обороны Украины, при этом интенсивные боевые действия сосредоточены в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, где противник предпринял 23 безуспешные попытки прорвать линию обороны Украины.

Война • 21 мая, 12:53 • 23358 просмотра

По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

Ситуация в Харьковской области остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, количество боевых столкновений уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

Война • 21 мая, 08:57 • 36394 просмотра

Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.

Война • 21 мая, 08:53 • 42460 просмотра

Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску

По словам Синегубова, россиянам на Харьковщине для того, чтобы продолжать, так сказать, попытки продвинуться дальше нужно подтягивать резервы, что они и демонстрируют последние дни.

Война • 20 мая, 16:17 • 22208 просмотра

Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было

Вопреки российским заявлениям, потерь украинских позиций в селе Роботино не было, хотя ситуация остается сложной, поскольку село обстреливают с обеих сторон, сообщил представитель Южного оборонного командования.

Война • 20 мая, 07:40 • 31905 просмотра

Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

Российские обстрелы в Харьковской области привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению жилых домов и интенсивным боевым столкновениям, во время которых украинские войска успешно отражали атаки противника.

Война • 20 мая, 06:16 • 22508 просмотра

Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів, включно з Роботиним, Вербовим, Парасковіївкою, Нетайловим, Яснобродовкою, Новопокровським, Керамікою, Берестовим, Зеленим і Бугриваткою, хоча Збройні сили України не підтвердили цієї інформації.

Война • 19 мая, 22:30 • 41709 просмотра

Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб

Ожесточенные бои продолжаются на Северском и Покровском направлениях, где российские войска осуществляют многочисленные неудачные попытки прорвать украинскую оборону, неся значительные потери.

Война • 19 мая, 20:16 • 30388 просмотра

Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

На Северском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, произошло более 90 боевых столкновений, украинские защитники стойко удерживают позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

Война • 19 мая, 15:08 • 83778 просмотра

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.

Война • 19 мая, 08:23 • 38548 просмотра

рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 38 авиаударов, применила 404 беспилотника-камикадзе и осуществила более 3 000 обстрелов украинских позиций, причем интенсивные бои велись в разных направлениях.

Война • 18 мая, 23:34 • 91246 просмотра

С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях

С начала суток произошло 44 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, поскольку противник продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Война • 18 мая, 12:10 • 33525 просмотра

На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

Украинские войска отбили российскую атаку в районе Старицы Харьковской области, в то время как российско-террористические войска с помощью авиации нанесли удары по районам Гарбузовки и Белого Колодезя, а также осуществили неудачные попытки улучшить свои тактические позиции в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении.

Война • 17 мая, 11:18 • 16251 просмотра

На фронте продолжаются интенсивные бои, ВСУ контратаковали в районе Волчанска - Генштаб

16 мая почти по всей линии фронта продолжались интенсивные боевые действия - зафиксировано 58 боевых столкновений, наибольшую активность российские оккупанты проявляли на Краматорском и Покровском направлениях, а украинские войска принимали меры для недопущения их продвижения.

Война • 16 мая, 11:37 • 28085 просмотра

Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска - Генштаб

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины частично выбили российских оккупантов из города Волчанск. Разрывают оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города.

Война • 15 мая, 11:45 • 29895 просмотра

В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

Один человек погиб и 24 пострадали в результате серии обстрелов со стороны россии в Харьковской области 14 мая. Были повреждены жилые дома, учебное заведение и гражданские автомобили.

Война • 15 мая, 05:59 • 33852 просмотра

На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб

14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война • 14 мая, 17:02 • 34149 просмотра

К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

Двое российских боевиков, которые пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.

Война • 14 мая, 14:51 • 20017 просмотра

Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.

Война • 14 мая, 10:51 • 28847 просмотра

На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.

Война • 13 мая, 21:16 • 45601 просмотра