Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

Враг продолжает наступательные действия на большинстве направлений. Больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, конкретно-на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, ситуация в районах боевых действий остается сложной, но вполне контролируемой Силами обороны Украины. С начала суток количество боевых столкновений по всему фронту возросло до 55.

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в районе населенного пункта Липцы. Ситуация здесь контролируемая. Враг нанес ракетный удар по городу Харьков.

На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны помешали штурмовым действиям российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестово. В районе Синьковки бой продолжается. Авиационных ударов противник наносил возле Новоплатоновки (КАБ), а также Сергеевки и Макеевки (неуправляемые ракеты).

На Луганском направлении один штурм россиян отражен в районе Тернов.

На Северском направлении российские войска предприняли четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещиевки, выемки и Раздоловки. По Спирному ударили управляемой авиабомбой.

На Краматорском направлении враг провел сейчас девять атак. Направления ударов агрессора-времен Яр, Ивановское, а также Клещиевка и Андреевка. В районах двух последних населенных пунктов продолжаются три боевых столкновения.

Наибольшая доля боев и в дальнейшем приходится на Покровское направление. С начала суток противник уже 23 раза пытался прорвать здесь наши рубежи обороны. Украинские воины отражали атаки возле населенных пунктов Евгеньевка, Новоселовка первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское; продолжаются боевые столкновения в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского. Ситуация сложная, но контролируемая.

На Кураховском направлении противник дважды пытался потеснить наших защитников, в частности на направлении Георгиевки, а также Красногоровки, где боевое столкновение продолжается.

На Времовском направлении украинские воины отбили пять безуспешных попыток оккупантов продвинуться в районе Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Ореховском направлении российская авиация нанесла удар в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал украинских защитников вблизи рынок, что на плацдарме на левом берегу реки Днепр, успеха не имел.

Наконец, обстановка существенных изменений не претерпела, отметили в Генштабе.