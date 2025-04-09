В Макеевке открыли пропагандистский центр «Точка» для подготовки украинской молодежи к службе в российской армии. Оккупанты также вывезли около 3700 детей из Донецкой области в РФ в 2024 году.
В Макеевке россияне создали молодежный центр для подготовки украинцев к службе в ВС рф. Оккупанты обучают управлению дронами и вывозят детей в Россию для поступления в университеты.
Во временно оккупированной Макеевке российские военные организовали конкурс по управлению БпЛА для школьников. Проект финансируется президентом террористической страны и внедряется во всех школах на оккупированных территориях Украины.
В захваченной Макеевке медицинская система на грани коллапса из-за нехватки врачей. Большинство медработников мобилизованы или переведены в военные госпитали, оставив население без надлежащей помощи.
Россияне останавливают водоснабжение в оккупированных Донецке и Макеевке. Причина - преступная деятельность оккупационной администрации, а не «плановые работы», как утверждают оккупанты.
На оккупированных территориях Донетчины россияне систематически присваивают стипендии студентов. В Макеевке директор лицея присвоил 175 тысяч рублей, предназначенных для выплат ученикам.
Оккупанты несут катастрофические потери в Донецкой области. По данным «АТЕШ», в 30-й ОМСБР ежедневно до 50 убитых и раненых, больницы переполнены, гражданских выписывают для размещения раненых военных.
Оккупационные власти Луганщины планируют привлечь добровольцев для тушения пожаров без социальных гарантий. Кроме того, в Ровеньках пытаются восстановить бесхозный мусороперерабатывающий завод.
В так называемой «лрн» утвердили программу капремонта многоэтажек до 2026 года. россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке, в общем осуществив 91 обстрел на этом участке фронта.
Оккупанты планируют создать "народные дружины" в так называемой "лнр" для усиления контроля. В Рубежном работают только две аптеки с ограниченным ассортиментом, некоторые жизненно важные лекарства не завозятся.
В так называемой "лнр" ищут виновных в коррупционных схемах во время показательных ремонтов. В Северодонецке установка интернета стоит до 1 тыс. долларов. Продолжаются тяжелые бои вокруг Макеевки и Балки Журавки.
По DeepState, на передовой зафиксировано продвижение вражеских войск в нескольких населенных пунктах.
Российские войска обстреляли деоккупированные села в Луганской области. На оккупированных территориях сокращают сеть учреждений культуры из-за нехватки финансирования, а в Северодонецке «национализируют» дачи.
На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
За сутки произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 33 боя. ВСУ отбили большинство атак, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.
За сутки на фронте зафиксировано 81 боевое столкновение. Украинские защитники отражают атаки российских захватчиков на разных направлениях, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском и Краматорском.
За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.
За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.
Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в Воронеже. Город не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками, поэтому местные учителя обратились за помощью к российским коллегам.
В Макеевке агент "АТЕШ" поджег релейный шкаф на железной дороге, которую оккупанты используют для логистики. Это усложнило транспортировку военных грузов врага в регионе.
В Луганской области Макеевку российские войска обстреляли из «Градов», на оккупированных территориях на тепловозостроительный завод в Луганске приглашают подростков от 14 лет, в Старобельске крайне тяжелая ситуация с врачами.
Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что у Украины есть отдельный список украинских военных, которые попали в плен до полномасштабного вторжения.
Мусор во временно оккупированной Макеевке сжигают посреди улиц города из-за критической ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, поскольку местные коллаборационисты не могут наладить работу коммунальных служб после мобилизации всех работников.
По сообщениям, российские оккупанты продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области, в частности Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского.
Фермерам в оккупированной Луганской области грозят штрафы за потерю урожая из-за заморозков в мае.
Согласно сводке Генерального штаба, российские войска осуществили 59 боевых столкновений вдоль линии фронта, из них 22 - на Покровском направлении.
За минувшие сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях, где было отражено 39 и 21 атака соответственно.
С начала суток произошло 113 боевых столкновений на разных участках фронта, горячее всего было на Покровском направлении, где украинские военные отбили 20 обстрелов и ведут еще 17 боев.
На Северском направлении за сегодня уже произошло девять боевых столкновений, тогда как ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но контролируемой Силами обороны.