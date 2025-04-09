Генштаб: на фронте за сутки произошло 129 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях

За минувшие сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях, где было отражено 39 и 21 атака соответственно.