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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28564 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия открыла в оккупированной Макеевке пропагандистский центр подготовки молодых украинцев для задач вс рф

В Макеевке открыли пропагандистский центр «Точка» для подготовки украинской молодежи к службе в российской армии. Оккупанты также вывезли около 3700 детей из Донецкой области в РФ в 2024 году.

Общество • 5 января, 16:50 • 35227 просмотра

В оккупированной Макеевке россияне открыли очередной молодежный пропагандистский центр

В Макеевке россияне создали молодежный центр для подготовки украинцев к службе в ВС рф. Оккупанты обучают управлению дронами и вывозят детей в Россию для поступления в университеты.

Общество • 3 января, 04:24 • 78657 просмотра

Оккупанты в Макеевке обучают 10-летних детей управлять военными дронами

Во временно оккупированной Макеевке российские военные организовали конкурс по управлению БпЛА для школьников. Проект финансируется президентом террористической страны и внедряется во всех школах на оккупированных территориях Украины.

Война • 25 ноября, 02:19 • 19148 просмотра

Оккупанты оставляют гражданских без медицинской помощи в Макеевке

В захваченной Макеевке медицинская система на грани коллапса из-за нехватки врачей. Большинство медработников мобилизованы или переведены в военные госпитали, оставив население без надлежащей помощи.

Война • 22 октября, 01:34 • 17764 просмотра

В оккупированных Россией Донецке и Макеевке ограничат подачу воды потребителям - Центр нацсопротивления

Россияне останавливают водоснабжение в оккупированных Донецке и Макеевке. Причина - преступная деятельность оккупационной администрации, а не «плановые работы», как утверждают оккупанты.

Общество • 13 октября, 15:09 • 24638 просмотра

Оккупанты разворовывают стипендии детей на временно оккупированной Донетчине - Сопротивление

На оккупированных территориях Донетчины россияне систематически присваивают стипендии студентов. В Макеевке директор лицея присвоил 175 тысяч рублей, предназначенных для выплат ученикам.

Общество • 12 октября, 21:51 • 28717 просмотра

Из-за рекордных потерь рф на оккупированных территориях не хватает мест в больницах - "АТЕШ"

Оккупанты несут катастрофические потери в Донецкой области. По данным «АТЕШ», в 30-й ОМСБР ежедневно до 50 убитых и раненых, больницы переполнены, гражданских выписывают для размещения раненых военных.

Война • 11 октября, 11:46 • 12270 просмотра

На оккупированной Луганщине ищут дружинников, которые будут бесплатно тушить пожары

Оккупационные власти Луганщины планируют привлечь добровольцев для тушения пожаров без социальных гарантий. Кроме того, в Ровеньках пытаются восстановить бесхозный мусороперерабатывающий завод.

Война • 10 октября, 10:26 • 12614 просмотра

На оккупированной Луганщине планируют ремонтировать по одному-два дома на город в год, россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке - ОВА

В так называемой «лрн» утвердили программу капремонта многоэтажек до 2026 года. россияне за сутки направили 65 дронов по Балке Журавке, в общем осуществив 91 обстрел на этом участке фронта.

Общество • 3 октября, 08:13 • 15126 просмотра

Для обысков и доносов: на Луганщине оккупанты хотят вернуть советскую практику "народных дружин"

Оккупанты планируют создать "народные дружины" в так называемой "лнр" для усиления контроля. В Рубежном работают только две аптеки с ограниченным ассортиментом, некоторые жизненно важные лекарства не завозятся.

Война • 27 сентября, 08:10 • 17042 просмотра

Ситуация на Луганщине: оккупанты ищут, кого обвинить в коррупции во время ремонтов

В так называемой "лнр" ищут виновных в коррупционных схемах во время показательных ремонтов. В Северодонецке установка интернета стоит до 1 тыс. долларов. Продолжаются тяжелые бои вокруг Макеевки и Балки Журавки.

Война • 25 сентября, 08:06 • 15192 просмотра

Противник продвинулся возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке - DeepState

По DeepState, на передовой зафиксировано продвижение вражеских войск в нескольких населенных пунктах.

Война • 20 сентября, 23:46 • 29074 просмотра

В Луганской области россияне ударили из артиллерии по деоккупированным селам, в Северодонецке начали "отжимать" дачи - ОВА

Российские войска обстреляли деоккупированные села в Луганской области. На оккупированных территориях сокращают сеть учреждений культуры из-за нехватки финансирования, а в Северодонецке «национализируют» дачи.

Общество • 19 августа, 06:32 • 44061 просмотра

Генштаб: 145 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

Война • 19 августа, 05:43 • 54560 просмотра

110 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

За сутки произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 33 боя. ВСУ отбили большинство атак, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.

Война • 18 августа, 22:58 • 62880 просмотра

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 81 боевое столкновение. Украинские защитники отражают атаки российских захватчиков на разных направлениях, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском и Краматорском.

Война • 18 августа, 13:44 • 42299 просмотра

На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.

Война • 18 августа, 05:32 • 107070 просмотра

98 боевых столкновений за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

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На фронте за сутки произошло 132 боестолкновения, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.

Война • 17 августа, 08:04 • 41931 просмотра

Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в Воронеже. Город не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками, поэтому местные учителя обратились за помощью к российским коллегам.

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Агент "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге в захваченной Макеевке

В Макеевке агент "АТЕШ" поджег релейный шкаф на железной дороге, которую оккупанты используют для логистики. Это усложнило транспортировку военных грузов врага в регионе.

Война • 4 августа, 18:34 • 64198 просмотра

В оккупированном Луганске на завод приглашают подростков от 14 лет, россияне обстреляли Макеевку - ОВА

В Луганской области Макеевку российские войска обстреляли из «Градов», на оккупированных территориях на тепловозостроительный завод в Луганске приглашают подростков от 14 лет, в Старобельске крайне тяжелая ситуация с врачами.

Война • 3 августа, 08:39 • 25101 просмотра

Лубинец предлагал рф изменить принцип обменов: кто дольше в плену - тот раньше выходит

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что у Украины есть отдельный список украинских военных, которые попали в плен до полномасштабного вторжения.

Война • 9 июля, 13:31 • 23306 просмотра

Мусор во временно оккупированной Макеевке сжигают посреди города

Мусор во временно оккупированной Макеевке сжигают посреди улиц города из-за критической ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, поскольку местные коллаборационисты не могут наладить работу коммунальных служб после мобилизации всех работников.

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Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

По сообщениям, российские оккупанты продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области, в частности Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского.

Война • 2 июля, 02:47 • 107536 просмотра

На оккупированной Луганщине аграриям грозят штрафы за невыполнение плана из-за гибели урожая

Фермерам в оккупированной Луганской области грозят штрафы за потерю урожая из-за заморозков в мае.

Война • 21 июня, 10:27 • 20262 просмотра

Генштаб: на фронте сегодня состоялось 59 боев, из них 22 - на Покровском направлении

Согласно сводке Генерального штаба, российские войска осуществили 59 боевых столкновений вдоль линии фронта, из них 22 - на Покровском направлении.

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Генштаб: на фронте за сутки произошло 129 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях

За минувшие сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Краматорском направлениях, где было отражено 39 и 21 атака соответственно.

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На фронте произошло 113 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток произошло 113 боевых столкновений на разных участках фронта, горячее всего было на Покровском направлении, где украинские военные отбили 20 обстрелов и ведут еще 17 боев.

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Генштаб: горячее всего сегодня на Северском направлении, напряженная ситуация на Покровском

На Северском направлении за сегодня уже произошло девять боевых столкновений, тогда как ситуация на Покровском направлении остается напряженной, но контролируемой Силами обороны.

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