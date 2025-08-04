На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды
Киев • УНН
На оккупированной Донетчине питьевую воду получают исключительно российские военные. Местное население покупает ее по завышенным ценам или не имеет доступа, что привело к гуманитарной катастрофе.
На временно оккупированной территории (ВОТ) Донецкой области питьевой водой обеспечивают исключительно военных РФ. Местное население, несмотря на гуманитарный кризис, получает ее по остаточному принципу - по завышенным ценам или вообще не имеет доступа. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что на ВОТ Донецкой области прибыли емкости с водой - но исключительно для нужд боевиков.
Несмотря на гуманитарную катастрофу, десятки погибших от жажды и болезней из-за антисанитарии - местные жители получают воду по остаточному принципу.
По данным ЦНС, воду либо продают по завышенной цене, либо вообще не дают.
Напомним
В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе. Российская верхушка признала проблему, но ее решение ограничивается 75 водовозками на миллионный город, а местные коллаборанты призывают к эвакуации из-за угрозы эпидемий.
Без воды, но с нечистотами: оккупанты отравляют последние реки на ВОТ - ЦНС25.07.25, 07:04 • 3365 просмотров