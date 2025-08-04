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На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды

Киев • УНН

 • 320 просмотра

На оккупированной Донетчине питьевую воду получают исключительно российские военные. Местное население покупает ее по завышенным ценам или не имеет доступа, что привело к гуманитарной катастрофе.

На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды

На временно оккупированной территории (ВОТ) Донецкой области питьевой водой обеспечивают исключительно военных РФ. Местное население, несмотря на гуманитарный кризис, получает ее по остаточному принципу - по завышенным ценам или вообще не имеет доступа. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что на ВОТ Донецкой области прибыли емкости с водой - но исключительно для нужд боевиков.

Несмотря на гуманитарную катастрофу, десятки погибших от жажды и болезней из-за антисанитарии - местные жители получают воду по остаточному принципу. 

- говорится в сообщении.

По данным ЦНС, воду либо продают по завышенной цене, либо вообще не дают.

Напомним

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе. Российская верхушка признала проблему, но ее решение ограничивается 75 водовозками на миллионный город, а местные коллаборанты призывают к эвакуации из-за угрозы эпидемий.

Без воды, но с нечистотами: оккупанты отравляют последние реки на ВОТ - ЦНС25.07.25, 07:04 • 3365 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Макеевка
Донецк