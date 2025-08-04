На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды

На временно оккупированной территории (ВОТ) Донецкой области питьевой водой обеспечивают исключительно военных РФ. Местное население, несмотря на гуманитарный кризис, получает ее по остаточному принципу - по завышенным ценам или вообще не имеет доступа. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Отмечается, что на ВОТ Донецкой области прибыли емкости с водой - но исключительно для нужд боевиков.

Несмотря на гуманитарную катастрофу, десятки погибших от жажды и болезней из-за антисанитарии - местные жители получают воду по остаточному принципу.