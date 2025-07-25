Без воды, но с нечистотами: оккупанты отравляют последние реки на ВОТ - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Луганске канализационные стоки сливаются в реку Луганку, что грозит экологической катастрофой. Это приводит к загрязнению воды и антисанитарным условиям, ставя под угрозу жизни десятков тысяч людей.
Во временно оккупированном Луганске канализационные стоки просто сливаются в реку Луганку - одну из последних водных артерий, которая еще не высохла. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что результатом "управления" оккупантов является смрад, плесень и загрязненное русло.
Река Луганка впадает в Северский Донец, поэтому под угрозой и более крупные водохранилища региона. Местные жители бьют тревогу: "Это же наша единственная вода!"
В ЦНС отмечают, что это не просто халатность - это экологический террор, который ставит под угрозу жизнь десятков тысяч людей.
Напомним
По информации ISW, водный кризис на временно оккупированных территориях Украины усугубляется, что приводит к антисанитарным условиям жизни. Ханженковское водохранилище обмелело, а водовод "Дон-Донбасс" достиг критически низкого уровня, что вызвало дефицит воды в Донецкой области и Бердянске.
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