Без воды, но с нечистотами: оккупанты отравляют последние реки на ВОТ - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске канализационные стоки просто сливаются в реку Луганку - одну из последних водных артерий, которая еще не высохла. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что результатом "управления" оккупантов является смрад, плесень и загрязненное русло.

Река Луганка впадает в Северский Донец, поэтому под угрозой и более крупные водохранилища региона. Местные жители бьют тревогу: "Это же наша единственная вода!" - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что это не просто халатность - это экологический террор, который ставит под угрозу жизнь десятков тысяч людей.

Напомним

По информации ISW, водный кризис на временно оккупированных территориях Украины усугубляется, что приводит к антисанитарным условиям жизни. Ханженковское водохранилище обмелело, а водовод "Дон-Донбасс" достиг критически низкого уровня, что вызвало дефицит воды в Донецкой области и Бердянске.

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