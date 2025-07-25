Водна криза на окупованих територіях України посилюється, спричиняючи антисанітарні умови - ISW

Спричинена росією на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) водна криза посилюється та призводить до антисанітарних умов життя у кількох регіонах. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, за словами якого Ханженківське водосховище на річці Кринка, основне джерело питної води для окупованої Донецької області, повністю обміліло. Крім того:

"адміністрація" так званої "донецької народної республіки" (днр) зазначила, що водовід "Дон-Донбас", який забезпечує окуповану Донецьку область третиною її водопостачання, досяг критично низького рівня води;

газета "комсомольська правда" повідомила, що окупована Донецька область знаходиться на межі водного колапсу та отримує лише 30 відсотків необхідного водопостачання;

"комсомольська правда" також повідомила, що невстановлена "аварія" на Бердівському водоводі призвела до припинення централізованого водопостачання окупованого Бердянська Запорізької області.

Український Національний центр опору повідомив, що росія знищила систему водопостачання під час окупації окупованої Донецької області та так і не побудувала нову, а це означає, що багато районів окупованої Донецької області отримують воду лише кілька годин кожні три дні

Відсутність доступу до води змушує мешканців окупованої України вдаватися до крайніх та антисанітарних методів адаптації. Олег Царьов, колишній український політик, який живе в окупованому Криму через свою проросійську діяльність, заявив 21 липня, що люди в окупованій Донецькій області часто кладуть поліетиленовий пакет у туалет і викидають його після використання, оскільки через нестачу води неможливо змити туалет - зазначають в ISW.

Нові правила в окупованому Маріуполі: вода за графіком - раз на два дні

Там наголошують, що антисанітарні умови можуть призвести до кризи охорони здоров'я на ТОТ.

"Водна криза є прямим наслідком російської окупації та російських військових дій. росія не лише поширює цю кризу через окупацію України, але й постійно не дотримується своїх міжнародно-правових зобов'язань як воююча держава-окупант щодо захисту здоров'я населення, яке вона окупує", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За даними ISW, Крим найближчими місяцями може зіткнутися з серйозною водною кризою, яку спровокувала російська окупація Криму і яку безгосподарність і нераціональне використання ресурсів з боку рф ще більше посилять.

Критичне обміління водосховища поглиблює водну кризу в окупованому Маріуполі