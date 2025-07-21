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Нові правила в окупованому Маріуполі: вода за графіком - раз на два дні

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Окупований Маріуполь зіткнувся з критичною нестачею води, яку подають лише раз на дві доби за нерегулярним графіком. Окупаційна влада визнає проблему, але її рішення не ефективні.

Нові правила в окупованому Маріуполі: вода за графіком - раз на два дні

Окупований Маріуполь занурюється у водопровідний кошмар. Ситуація, яка з моменту окупації ігнорувалася загарбниками, досягла критичної точки: тепер воду подають лише раз на два дні, і то - за примарним графіком, який окупаційна влада не здатна дотримуватися. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Деталі

Згідно з "новими правилами", мешканці Маріуполя можуть розраховувати на воду лише з 17:00 до 21:00 один раз на дві доби.

Однак, як відкрито визнають самі окупанти, навіть ці мізерні чотири години - не гарантія. Замість обіцяного, вода може з'явитися лише на годину. Наразі уся окупована Донеччина страждає від катастрофічної нестачі води, яка з кожним роком лише поглиблюється. Глава так званої "днр" денис пушилін був змушений скликати "екстрену нараду", визнаючи масштаб проблеми. Їхні "рішення" виглядають як відчайдушні спроби загасити пожежу: розчищення русла річки Кринка, "перекидання" води з останніх живих водоймів, де також брак води, підвезення води та встановлення ємностей. Але це лише крапля в морі, яка не вирішує проблему

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона постійно била на сполох, попереджаючи про неминучу водну катастрофу в Маріуполі. Проте російські загарбники цинічно ігнорували всі застереження, заперечували проблему та відтягували її вирішення, допоки місто не опинилося в критичній ситуації.

До окупації Маріуполь отримував воду з двох надійних джерел: каналу Сіверський Донець та резервного Старо-Кримського водосховища. російське вторгнення зруйнувало критично важливі водогінні мережі, пошкодивши Сіверський Донець. Місто було змушене перейти на єдине резервне водопостачання, яке своїм злочинним недбальством та бездіяльністю окупанти довели до повного виснаження.

Спочатку російські окупанти свідомо зруйнували водозабезпечення регіону. Маріуполь – це живий доказ воєнного злочину, коли загарбники планомірно знищили водо-, енерго- та газові мережі, щоб створити неможливі умови для виживання людей. Вони прагнули не просто окупувати, а знищити все живе. Потім вони цинічно замовчували наслідки руйнації міста та людських втрат. Останнім часом намагаються створити новий, привабливий образ міста "доступної іпотеки" для росіян. Але вони так і не вирішили ключові питання з водою та каналізацією, які досягли катастрофічних масштабів. І це показує справжнє відношення до окупованих регіонів

- сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що жителі окупованого росіянами Маріуполя незадоволені якістю води в кранах своїх будинків.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійна
Донецька область
Сіверський Донець
Маріуполь
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