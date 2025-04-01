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Гидко навіть ноги мити: маріупольці скаржаться на якість води в будинках

Київ • УНН

 • 19824 перегляди

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на жахливу якість води: з кранів тече зелена або іржава рідина, непридатна навіть для технічних потреб. Графіки подачі води окупантами ігноруються.

Гидко навіть ноги мити: маріупольці скаржаться на якість води в будинках

Мешканці окупованого росіянами Маріуполя незадоволені якість води в кранах своїх будинків. Про це повідомляє в Telegram пресслужба Маріупольської міської ради, передає УНН.

Деталі

У Лівобережному районі міста мешканці будинків скаржаться, що з-під крану тече "зелена вода". Її неможливо навіть використовувати для технічних потреб, не кажучи вже про харчові.

У такій воді гидко навіть ноги мити, не кажучи вже про посуд, прання і т.д…Як жити, якщо воду спускаєш годину і вона смердюча і каламутна? 

- обурені люди.

Аналогічна ситуація в будинках мікрорайону Курчатова: там з-під кранів тече вода іржавого кольору. За словами місцевих мешканців, графіки подачі води, встановлені російськими окупантами, не діють.

О 20.00 вона тільки нормально починає текти, і о 20.30 вимикають. Ось просто цікаво, довго це буде продовжуватися? Що можна встигнути зробити за пів години? 

- скаржаться мешканці будинків.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Маріуполі готуються до святкування т.зв. "80-ліття перемоги". Поки місцеві мешканці зайняті питаннями виживання, російські окупанти реставрують пам’ятники радянської епохи і фарбують бетонні плити з червоними.

Євген Устименко

Євген Устименко

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