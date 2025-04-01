Противно даже ноги мыть: мариупольцы жалуются на качество воды в домах

Жители оккупированного россиянами Мариуполя недовольны качеством воды в кранах своих домов. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Мариупольского городского совета, передает УНН.

Детали

В Левобережном районе города жители домов жалуются, что из-под крана течет "зеленая вода". Ее невозможно даже использовать для технических нужд, не говоря уже о пищевых.

В такой воде противно даже ноги мыть, не говоря уже о посуде, стирке и т.д…Как жить, если воду спускаешь час и она вонючая и мутная? - возмущены люди.

Аналогичная ситуация в домах микрорайона Курчатова: там из-под кранов течет вода ржавого цвета. По словам местных жителей, графики подачи воды, установленные российскими оккупантами, не действуют.

В 20.00 она только нормально начинает течь, и в 20.30 выключают. Вот просто интересно, долго это будет продолжаться? Что можно успеть сделать за полчаса? - жалуются жители домов.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе готовятся к празднованию т.н. "80-летия победы". Пока местные жители заняты вопросами выживания, российские оккупанты реставрируют памятники советской эпохи и красят бетонные плиты с красными.