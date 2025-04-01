Противно даже ноги мыть: мариупольцы жалуются на качество воды в домах
Киев • УНН
Жители оккупированного Мариуполя жалуются на ужасное качество воды: из кранов течет зеленая или ржавая жидкость, непригодная даже для технических нужд. Графики подачи воды оккупантами игнорируются.
Жители оккупированного россиянами Мариуполя недовольны качеством воды в кранах своих домов. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Мариупольского городского совета, передает УНН.
Детали
В Левобережном районе города жители домов жалуются, что из-под крана течет "зеленая вода". Ее невозможно даже использовать для технических нужд, не говоря уже о пищевых.
В такой воде противно даже ноги мыть, не говоря уже о посуде, стирке и т.д…Как жить, если воду спускаешь час и она вонючая и мутная?
Аналогичная ситуация в домах микрорайона Курчатова: там из-под кранов течет вода ржавого цвета. По словам местных жителей, графики подачи воды, установленные российскими оккупантами, не действуют.
В 20.00 она только нормально начинает течь, и в 20.30 выключают. Вот просто интересно, долго это будет продолжаться? Что можно успеть сделать за полчаса?
Напомним
Во временно оккупированном Мариуполе готовятся к празднованию т.н. "80-летия победы". Пока местные жители заняты вопросами выживания, российские оккупанты реставрируют памятники советской эпохи и красят бетонные плиты с красными.