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Новые правила в оккупированном Мариуполе: вода по графику – раз в два дня

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Оккупированный Мариуполь столкнулся с критической нехваткой воды, которую подают лишь раз в двое суток по нерегулярному графику. Оккупационные власти признают проблему, но ее решения не эффективны.

Новые правила в оккупированном Мариуполе: вода по графику – раз в два дня

Оккупированный Мариуполь погружается в водопроводный кошмар. Ситуация, которая с момента оккупации игнорировалась захватчиками, достигла критической точки: теперь воду подают лишь раз в два дня, и то - по призрачному графику, который оккупационные власти не способны соблюдать. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

Согласно "новым правилам", жители Мариуполя могут рассчитывать на воду только с 17:00 до 21:00 один раз в двое суток.

Однако, как открыто признают сами оккупанты, даже эти мизерные четыре часа - не гарантия. Вместо обещанного, вода может появиться лишь на час. Сейчас вся оккупированная Донетчина страдает от катастрофической нехватки воды, которая с каждым годом лишь углубляется. Глава так называемой "днр" денис пушилин был вынужден созвать "экстренное совещание", признавая масштаб проблемы. Их "решения" выглядят как отчаянные попытки потушить пожар: расчистка русла реки Крынка, "переброска" воды из последних живых водоемов, где также нехватка воды, подвоз воды и установка емкостей. Но это лишь капля в море, которая не решает проблему

- говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона постоянно била тревогу, предупреждая о неминуемой водной катастрофе в Мариуполе. Однако российские захватчики цинично игнорировали все предостережения, отрицали проблему и оттягивали ее решение, пока город не оказался в критической ситуации.

До оккупации Мариуполь получал воду из двух надежных источников: канала Северский Донец и резервного Старо-Крымского водохранилища. российское вторжение разрушило критически важные водопроводные сети, повредив Северский Донец. Город был вынужден перейти на единственное резервное водоснабжение, которое своим преступным небрежением и бездействием оккупанты довели до полного истощения.

Сначала российские оккупанты сознательно разрушили водоснабжение региона. Мариуполь – это живое доказательство военного преступления, когда захватчики планомерно уничтожили водо-, энерго- и газовые сети, чтобы создать невозможные условия для выживания людей. Они стремились не просто оккупировать, а уничтожить все живое. Затем они цинично замалчивали последствия разрушения города и человеческих потерь. В последнее время пытаются создать новый, привлекательный образ города "доступной ипотеки" для россиян. Но они так и не решили ключевые вопросы с водой и канализацией, которые достигли катастрофических масштабов. И это показывает истинное отношение к оккупированным регионам

- сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним

Ранее УНН писал, что жители оккупированного россиянами Мариуполя недовольны качеством воды в кранах своих домов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойна
Донецкая область
Донец
Мариуполь
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