На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.
За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.
За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.
З початку доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник здійснив 5 ракетних обстрілів, 39 авіаударів, 309 камікадзе, а також 2910 обстрілів українських позицій з різних видів зброї.
Російсько-окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Покровському напрямку, ведуть активні наступальні дії на кількох фронтах, наражаючись на запеклий опір українських військ, які впевнено утримують позиції та завдають противнику значних втрат.
За даними Генштабу, загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках.
Українські війська успішно відбивають російські атаки на багатьох напрямках, при цьому найбільш активно ворог діє наразі на Покровському напрямку.
Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.
росіяни зазнали значних втрат - 53 вбитими та пораненими, а також 14 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи 2 танки та 11 бронемашин, під час невдалої спроби прориву під Білогорівкою в Луганській області.
На Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках тривають запеклі бої, відбулося понад 90 бойових зіткнень, українські захисники стійко утримують позиції, б'ють ворога та знищують його техніку.
Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.
Іванівське та Курдюмівка стали новими районами російських обстрілів протягом дня, а Краматорський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, під час яких противник завдав 15 ракетних ударів, 70 авіаційних ударів, 452 атаки із застосуванням безпілотників-камікадзе та 2843 рази відкривав вогонь по українських позиціях.
Російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні та штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках, завдавши 15 ракетних та 70 авіаційних ударів по українських позиціях, в той час як українські війська стійко утримують позиції в умовах інтенсивних боїв.
На Харківському напрямку тривають бої під Станицею, ситуація у Вовчанську контрольована, а українські війська покращують тактичні позиції на окремих ділянках.
З початку добу відбулося 114 бойових зіткнень, з них 5 тривають. Ситуація залишається під контролем ЗСУ, незважаючи на інтенсивні обстріли з боку противника на багатьох напрямках.
З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону в районі Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
У Невському та Новолюбівці сталися вибухи, що спричинили руйнування, в той час як росіяни продовжують наступати на трьох напрямках у Луганській області.
Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема на північно-західних околицях Вовчанська, незважаючи на інтенсивні бої по всій лінії фронту, в результаті яких противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
Російські окупанти зосереджують зусилля на прориві української оборони на захід від Бахмута, але їм поки що не вдалося перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.
14 травня на лінії зіткнення відбулося 130 бойових зіткнень, під час яких противник інтенсивно атакував українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, завдавши 2 ракетних удари, 65 авіаударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.
Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.
За минулу добу відбулося 155 бойових зіткнень, при цьому рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаударів та 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
За минулу добу рф завдала 7 ракетних ударів, 108 авіаударів та 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, а також здійснив 127 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу Збройні Сили України відбили 76 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, причому більшість обстрілів противник проводив на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись покращити своє тактичне становище за підтримки авіації, але зазнаючи при цьому великих втрат.
Росіяни просунулися вперед біля села Веселе в Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону і вийти до Сіверська.
За минулу добу українські війська відбили 121 бойове зіткнення на різних ділянках фронту, при цьому найбільше обстрілів противник здійснив на Авдіївському та Бахмутському напрямках, а також активізувався на Оріхівському напрямку, що призвело до жертв серед мирного населення та руйнувань інфраструктури.