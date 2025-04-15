На фронті за добу понад 120 бойових зіткнень, росіяни активізувались на Оріхівському напрямку - Генштаб

За минулу добу українські війська відбили 121 бойове зіткнення на різних ділянках фронту, при цьому найбільше обстрілів противник здійснив на Авдіївському та Бахмутському напрямках, а також активізувався на Оріхівському напрямку, що призвело до жертв серед мирного населення та руйнувань інфраструктури.