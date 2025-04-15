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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25340 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 133835 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195956 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77497 перегляди

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Генштаб: 145 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

Війна • 19 серпня, 05:43 • 54572 перегляди

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 штурмів росіян – Генштаб

За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.

Війна • 18 серпня, 05:32 • 107076 перегляди

98 бойових зіткнень за добу: ЗСУ відбивають атаки на різних напрямках

За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Війна • 17 серпня, 21:21 • 57895 перегляди

На фронті за добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб

Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.

Війна • 21 травня, 20:17 • 49352 перегляди

На фронті з початку доби відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник здійснив 5 ракетних обстрілів, 39 авіаударів, 309 камікадзе, а також 2910 обстрілів українських позицій з різних видів зброї.

Війна • 20 травня, 20:27 • 90045 перегляди

Війська рф активно наступають на чотирьох напрямках, подекуди працює авіація - Генштаб

Російсько-окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Покровському напрямку, ведуть активні наступальні дії на кількох фронтах, наражаючись на запеклий опір українських військ, які впевнено утримують позиції та завдають противнику значних втрат.

Війна • 20 травня, 18:10 • 25299 перегляди

Генштаб: на Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська, на Куп’янському - окупанти намагаються просунутись вперед

За даними Генштабу, загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках.

Війна • 20 травня, 14:54 • 47819 перегляди

На Покровському напрямку ворог наразі найактивніший - Генштаб

Українські війська успішно відбивають російські атаки на багатьох напрямках, при цьому найбільш активно ворог діє наразі на Покровському напрямку.

Війна • 20 травня, 11:59 • 25491 перегляди

Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця

Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.

Війна • 20 травня, 09:05 • 37876 перегляди

У районі Білогорівки на Луганщині росіяни зазнали значних втрат - ОВА

росіяни зазнали значних втрат - 53 вбитими та пораненими, а також 14 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи 2 танки та 11 бронемашин, під час невдалої спроби прориву під Білогорівкою в Луганській області.

Війна • 20 травня, 07:22 • 31023 перегляди

Генштаб: жорсткі бої на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках, сповільнено зс рф на Харківському напрямку

На Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках тривають запеклі бої, відбулося понад 90 бойових зіткнень, українські захисники стійко утримують позиції, б'ють ворога та знищують його техніку.

Війна • 19 травня, 15:08 • 83779 перегляди

На фронті від початку доби 39 бойових зіткнень, тривають бої на Покровському та Краматорському напрямку - Генштаб

Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.

Війна • 19 травня, 08:23 • 38552 перегляди

Новими напрямками штурмових дій рф удень стали Іванівське та Курдюмівка – Генштаб

Іванівське та Курдюмівка стали новими районами російських обстрілів протягом дня, а Краматорський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Війна • 18 травня, 14:46 • 47726 перегляди

З початку доби рф завдала 15 ракетних і 70 авіаційних атак, 452 удари дронами-камікадзе і 2843 - артилерією

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, під час яких противник завдав 15 ракетних ударів, 70 авіаційних ударів, 452 атаки із застосуванням безпілотників-камікадзе та 2843 рази відкривав вогонь по українських позиціях.

Війна • 17 травня, 21:57 • 28340 перегляди

росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках - Генштаб

Російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні та штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках, завдавши 15 ракетних та 70 авіаційних ударів по українських позиціях, в той час як українські війська стійко утримують позиції в умовах інтенсивних боїв.

Війна • 17 травня, 18:25 • 60844 перегляди

На Харківському напрямку триває бій в районі Стариці - Генштаб

На Харківському напрямку тривають бої під Станицею, ситуація у Вовчанську контрольована, а українські війська покращують тактичні позиції на окремих ділянках.

Війна • 17 травня, 08:40 • 17182 перегляди

Ситуація на фронті залишається під контролем ЗСУ, проте нині ще триває 5 бойових зіткнень - Генштаб

З початку добу відбулося 114 бойових зіткнень, з них 5 тривають. Ситуація залишається під контролем ЗСУ, незважаючи на інтенсивні обстріли з боку противника на багатьох напрямках.

Війна • 16 травня, 21:41 • 31740 перегляди

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення, російські війська тричі безуспішно намагалися прорвати оборону в районі Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Війна • 16 травня, 08:46 • 22797 перегляди

У Невському та Новолюбівці пролунали вибухи, росіяни продовжують штурми на трьох напрямках на Луганщині - ОВА

У Невському та Новолюбівці сталися вибухи, що спричинили руйнування, в той час як росіяни продовжують наступати на трьох напрямках у Луганській області.

Війна • 16 травня, 06:39 • 24319 перегляди

Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема на північно-західних околицях Вовчанська, незважаючи на інтенсивні бої по всій лінії фронту, в результаті яких противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Війна • 15 травня, 17:57 • 41990 перегляди

рф зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону західніше Бахмута - Волошин

Російські окупанти зосереджують зусилля на прориві української оборони на захід від Бахмута, але їм поки що не вдалося перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.

Війна • 15 травня, 12:42 • 20867 перегляди

На фронті 130 бойових зіткнень, росіяни інтенсивно атакують на Покровському напрямку - Генштаб

14 травня на лінії зіткнення відбулося 130 бойових зіткнень, під час яких противник інтенсивно атакував українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, завдавши 2 ракетних удари, 65 авіаударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 14 травня, 17:02 • 34153 перегляди

Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб

Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.

Війна • 14 травня, 10:51 • 28851 перегляди

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.

Війна • 13 травня, 21:16 • 45605 перегляди

За добу рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів

За минулу добу відбулося 155 бойових зіткнень, при цьому рф завдала 13 ракетних ударів, 118 авіаударів та 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 12 травня, 05:28 • 27172 перегляди

За добу рф завдала 7 ракетних ударів, 108 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів

За минулу добу рф завдала 7 ракетних ударів, 108 авіаударів та 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.

Війна • 11 травня, 05:24 • 32044 перегляди

Упродовж доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, а також здійснив 127 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 10 травня, 03:41 • 27225 перегляди

На фронті за добу 76 бойових зіткнень, на двох напрямках росіяни атакували за підтримки авіації - Генштаб

За минулу добу Збройні Сили України відбили 76 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, причому більшість обстрілів противник проводив на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись покращити своє тактичне становище за підтримки авіації, але зазнаючи при цьому великих втрат.

Війна • 9 травня, 16:35 • 44570 перегляди

DeepState: ворог просунувся у районі населеного пункту Веселе

Росіяни просунулися вперед біля села Веселе в Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону і вийти до Сіверська.

Війна • 8 травня, 21:30 • 22759 перегляди

На фронті за добу понад 120 бойових зіткнень, росіяни активізувались на Оріхівському напрямку - Генштаб

За минулу добу українські війська відбили 121 бойове зіткнення на різних ділянках фронту, при цьому найбільше обстрілів противник здійснив на Авдіївському та Бахмутському напрямках, а також активізувався на Оріхівському напрямку, що призвело до жертв серед мирного населення та руйнувань інфраструктури.

Війна • 8 травня, 17:11 • 23388 перегляди