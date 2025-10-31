Ще одне водосховище біля окупованого Маріуполя стрімко міліє

$42.080.01
16:15
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росії 31 жовтня, 06:50
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику 31 жовтня, 08:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай 31 жовтня, 09:35
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Геловін 31 жовтня, 10:39
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер 11:19
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову 14:59
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити 12:08
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Геловін 31 жовтня, 10:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай 31 жовтня, 09:35
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову 14:59
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер 11:19
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор 30 жовтня, 19:41
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії 29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію 29 жовтня, 13:18
Техніка
Опалення
Нептун (крилата ракета)
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Ще одне водосховище біля окупованого Маріуполя стрімко міліє

Київ • УНН

 • 1728 перегляди

Біля окупованого Маріуполя міліє Павлопільське водосховище, яке окупанти планували використовувати для водопостачання. Це відбувається після критичного обміління Старокримського водосховища, що спричиняє загострення кризи водопостачання в місті.

Ще одне водосховище біля окупованого Маріуполя стрімко міліє

Біля окупованого Маріуполя міліє ще одне водосховище - Павлопольске, передає УНН із посиланням на Маріупольську міську раду.

Після критичного обміління Старокримського водосховища, яке стало єдиним джерелом водозабезпечення окупованого Маріуполя, загарбники заявили про проєкт перекидання води з Павлопольського водосховища. Наразі місцева псевдоадміністрація заявляє про активне прокладання труб для запуску водоводу вже наступного року 

- йдеться у повідомленні.

Проте, як повідомляє Центр вивчення окупації, ситуація у Павлопольському водосховищі також непроста. Фіксується його обміління.

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища 27.02.25, 14:25

Вижче по руслу від точки водозабору це вже можна візуально побачити. Так само починалось обміління Старокримського всього рік назад 

- повідомляється в Центрі вивчення окупації.

У міській раді нагадали, що криза з водопостачанням у Маріуполі загострюється через пришвидшенне обміління Старокримського водосховища. Приблизний дебіт водосховища — це 35 тисяч кубічних метрів на добу. А місту потрібно подавати 150 тисяч кубічних метрів. До окупації Маріуполь брав воду з двох джерел — каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Під час російського вторгнення Сіверський Донець пошкодили. Маріуполь перейшов лише на резервне водопостачання з водосховища.

Нові правила в окупованому Маріуполі: вода за графіком - раз на два дні 21.07.25, 14:40

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Сіверський Донець
Маріуполь