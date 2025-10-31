Ще одне водосховище біля окупованого Маріуполя стрімко міліє
Київ • УНН
Біля окупованого Маріуполя міліє Павлопільське водосховище, яке окупанти планували використовувати для водопостачання. Це відбувається після критичного обміління Старокримського водосховища, що спричиняє загострення кризи водопостачання в місті.
Після критичного обміління Старокримського водосховища, яке стало єдиним джерелом водозабезпечення окупованого Маріуполя, загарбники заявили про проєкт перекидання води з Павлопольського водосховища. Наразі місцева псевдоадміністрація заявляє про активне прокладання труб для запуску водоводу вже наступного року
Проте, як повідомляє Центр вивчення окупації, ситуація у Павлопольському водосховищі також непроста. Фіксується його обміління.
Вижче по руслу від точки водозабору це вже можна візуально побачити. Так само починалось обміління Старокримського всього рік назад
У міській раді нагадали, що криза з водопостачанням у Маріуполі загострюється через пришвидшенне обміління Старокримського водосховища. Приблизний дебіт водосховища — це 35 тисяч кубічних метрів на добу. А місту потрібно подавати 150 тисяч кубічних метрів. До окупації Маріуполь брав воду з двох джерел — каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Під час російського вторгнення Сіверський Донець пошкодили. Маріуполь перейшов лише на резервне водопостачання з водосховища.
