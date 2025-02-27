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Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Київ  •  УНН

 • 25840 перегляди

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В окупованому Маріуполі вводять обмеження подачі води до 6 годин на добу через критичне обміління Старокримського водосховища. Місту потрібно 150 тисяч кубометрів води щодня, тоді як водосховище може забезпечити лише 40 тисяч.

У тимчасово окупованому Маріуполі вводять обмеження на подачу води на тлі критичного обміління Старокримського водосховища, вода подаватиметься лише 6 годин на добу, повідомили у Маріупольській міськраді у четвер у Telegram, пише УНН.

3 березня окупаційна влада Маріуполя вводить графіки на водопостачання до будинків жителів. У звичайному режимі вода йтиме лише з 06:00 до 9.00 та з 18.00 до 21.00. Решту частину часу тиск знизять до мінімальних позначок. Пов'язано це із критичним обмілінням Старокримського водосховища

- повідомили у міськраді.

"Це було прогнозовано. Приблизний дебіт водосховища - це 40 тисяч кубічних метрів на добу. А місту потрібно подавати 150 тисяч кубічних метрів. Тому вода з водосховища й закінчується", - розповів керівник КП "Маріупольводоканал" Володимир Антоненко.

До окупації Маріуполь брав воду з каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Під час російського вторгнення Сіверський Донець пошкодили, й Маріуполь перейшов лише на постачання з водосховища.

"Погодинна подача проблему не вирішить, адже необхідне нове джерело водопостачання", - вказали у міськраді.

Схожа ситуація, як повідомляється, в окупованому Донецьку, де загарбники вже 10 років не можуть вирішити проблему з водою. Там також діють погодинні графіки та підвозять воду, за якою люди вишукуються у черги.

В українському Маріуполі питання якісного водозабезпечення міста мало бути вирішено завдяки інвестиційному проєкту з модернізації системи водозабезпечення та водовідведення, він реалізувався при підтримці уряду Франції. Нова станція питної води мала бути введена в експлуатацію у 2023–2024 роках. Зараз договір уряду Франції з Маріуполем продовжує залишатися ратифікованим, але призупиненим у звʼязку з окупацією міста.

Нагадаємо

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також заявляв про цю проблему через те, що рівень питної води в Старокримському водосховищі стрімко знижується. За його словами, обміління поступово продовжується з 2023 року, проте з серпня 2024 набирає критичної швидкості. Через збільшення навантаження на інфраструктуру, масову міграцію росіян, некомпетентність окупаційної влади вже навесні Маріуполь почне відчувати тотальну проблему з водопостачанням, заявляв радник.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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