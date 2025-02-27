Оккупированный Мариуполь переводят на жесткий график подачи воды на фоне обмеления водохранилища

В оккупированном Мариуполе вводят ограничения на подачу воды на фоне критического обмеления Старокрымского водохранилища, вода будет подаваться только 6 часов в сутки, сообщили в Мариупольском горсовете в четверг в Telegram, пишет УНН.

3 марта оккупационные власти Мариуполя вводят графики на водоснабжение в дома жителей. В обычном режиме вода будет идти только с 06:00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Остальную часть времени давление снизят до минимальных отметок. Связано это с критическим обмелением Старокрымского водохранилища