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Оккупированный Мариуполь переводят на жесткий график подачи воды на фоне обмеления водохранилища

Оккупированный Мариуполь переводят на жесткий график подачи воды на фоне обмеления водохранилища

Киев  •  УНН

 • 2008 просмотра

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В оккупированном Мариуполе вводят ограничения подачи воды до 6 часов в сутки из-за критического обмеления Старокрымского водохранилища. Городу нужно 150 тысяч кубометров воды ежедневно, тогда как водохранилище может обеспечить лишь 40 тысяч.

В оккупированном Мариуполе вводят ограничения на подачу воды на фоне критического обмеления Старокрымского водохранилища, вода будет подаваться только 6 часов в сутки, сообщили в Мариупольском горсовете в четверг в Telegram, пишет УНН.

3 марта оккупационные власти Мариуполя вводят графики на водоснабжение в дома жителей. В обычном режиме вода будет идти только с 06:00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Остальную часть времени давление снизят до минимальных отметок. Связано это с критическим обмелением Старокрымского водохранилища

- сообщили в горсовете.

«Это было прогнозируемо. Приблизительный дебит водохранилища - это 40 тысяч кубических метров в сутки. А городу нужно подавать 150 тысяч кубических метров. Поэтому вода из водохранилища и заканчивается», - рассказал руководитель КП „Мариупольводоканал“ Владимир Антоненко.

До оккупации Мариуполь брал воду из канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища. Во время российского вторжения Северский Донец повредили, и Мариуполь перешел только на поставки из водохранилища.

«Почасовая подача проблему не решит, ведь необходим новый источник водоснабжения», - указали в горсовете.

Похожая ситуация, как сообщается, в оккупированном Донецке, где захватчики уже 10 лет не могут решить проблему с водой. Там также действуют почасовые графики и подвозят воду, за которой люди выстраиваются в очереди.

В украинском Мариуполе вопрос качественного водоснабжения города должен был быть решен благодаря инвестиционному проекту по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, он реализовался при поддержке правительства Франции. Новая станция питьевой воды должна была быть введена в эксплуатацию в 2023-2024 годах. Сейчас договор правительства Франции с Мариуполем продолжает оставаться ратифицированным, но приостановленным в связи с оккупацией города.

Напомним,

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также заявлял об этой проблеме из-за того, что уровень питьевой воды в Старокрымском водохранилище стремительно снижается. По его словам, обмеление постепенно продолжается с 2023 года, однако с августа 2024 набирает критическую скорость. Из-за увеличения нагрузки на инфраструктуру, массовой миграции россиян, некомпетентности оккупационных властей уже весной Мариуполь начнет испытывать тотальную проблему с водоснабжением, заявлял советник.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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frantsiyaФранция
mariupolМариуполь
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