Селин Дион и Леди Гага выступят на открытии Олимпиады в Париже

Певицы Селин Дион и Леди Гага исполнят песню Эдит Пиаф на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Это будет первое выступление Селин Дион с 2022 года из-за ее болезни.