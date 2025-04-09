Бейонсе получила четыре главные награды Грэмми, включая «Альбом года» за Cowboy Carter. Канье Уэста и Бьянку Ценсори вывели из церемонии из-за скандального выхода на красную дорожку.
Легендарная рок-группа The Rolling Stones отменила запланированные концерты в Европе на лето 2025 года из-за сложностей с согласованием дат. Промоутеры рассматривают возможность переноса тура на 2026 год.
Netflix выпустил тизер второго сезона «Венздей», где показали Тайлера Гэлпина в психбольнице. Премьера нового сезона ожидается в августе-сентябре 2025 года, большинство актеров вернутся к своим ролям.
Организаторы антипремии "Золотая малина" объявили номинантов 45-й церемонии. Фильм "Джокер: Безумие на двоих" получил 7 номинаций, а церемония награждения состоится 1 марта.
Канадский музыкант Нил Янг подтвердил участие в качестве хедлайнера на фестивале Glastonbury 2025 после предыдущего отказа. Артист опроверг свои опасения относительно «корпоративного контроля» BBC над фестивалем.
Spotify обнародовал музыкальные итоги года с самыми популярными исполнителями и песнями. Тейлор Свифт возглавила мировой рейтинг, а Klavdia Petrivna стала лидером среди украинских артистов.
Музыкальный фестиваль Coachella обнародовал хедлайнеров на 2025 год на два месяца раньше. Post Malone, Lady Gaga и Green Day станут главными хедлайнерами фестиваля, который состоится в апреле.
Украинский режиссер Таня Муиньо сняла видеоклип для новой песни Леди Гаги «Disease». За первые 9 часов после релиза видео собрало более 1,5 миллиона просмотров.
Актер Кит Харингтон согласился с критикой финала "Игры престолов", назвав его поспешным из-за усталости команды. Он также рассказал о планах спин-оффа о Джоне Сноу, которые не удалось реализовать.
Бен Аффлек приобрел дом в Лос-Анджелесе за $20,5 млн после выезда из совместного с Дженнифер Лопес особняка. Это указывает на кризис в отношениях пары и возможный развод.
70 тысяч зрителей заполнили Олимпийский стадион в Мюнхене на концерте Тейлор Свифт. Еще 40 тысяч фанатов без билетов собрались на Олимпийском холме, создав впечатляющую картину.
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года впервые прошла на воде - реке Сене в Париже. В параде длиной 6 км приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.
Певицы Селин Дион и Леди Гага исполнят песню Эдит Пиаф на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Это будет первое выступление Селин Дион с 2022 года из-за ее болезни.
Опубликован трейлер фильма «Джокер: Безумие для двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Продолжение станет музыкальной комедией, премьера которой состоится 4 октября 2024 года.
Эпизод «Симпсонов» 2000 года показал Лизу Симпсон президентом в костюме, похожем на одежду Камалы Харрис. Сериал известен точными предсказаниями, включая президентство Трампа и другие события.
Вышел трейлер фильма "Джокер: Folie à Deux", музыкального сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли и Леди Гагой в роли Харли Квинн.