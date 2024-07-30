Бен Аффлек покупает особняк за 20,5 млн, на фоне кризиса в отношениях с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек купил дом в Лос-Анджелесе, в котором ранее жил внук австралийского бизнесмена Руперта Мердока. Новую недвижимость актер приобрел после того, как оставил особняк, который он делил с Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллз. Это признак очевидного кризиса в отношениях звездной пары, который может закончиться разводом.

Пишет УНН со ссылкой на испанский журнал ¡Hola! и издание TMZ.

Детали

Актер Бен Аффлек приобрел дом за 20,5 миллионов долларов США. Недвижимость расположена в Брентвуде, Лос-Анджелес, где ранее жил внук австралийского бизнесмена Руперта Мердока, пишет TMZ.

Дом был построен в 1940 году архитектором Клиффом Мэем и имеет пять спален, пять ванных комнат и 6 200 квадратных метров жилой площади, пишет TMZ.

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Следует напомнить, что особняк, в котором Аффлек жил с Дженнифер Лопес, был куплен лишь в прошлом году за 61 миллион долларов, а после слухов о расставании пары, в которых было доказано, что они не живут вместе, дом в Беверли-Хиллз выставили на продажу: за 68 миллионов долларов.

Контекст

Для Дженнифер Лопес (55 лет) и Бена Аффлека (51) продолжаются сложные времена: их отношения не в лучшем состоянии и все указывает на то, что развод вот-вот состоится.

За последние недели произошло много движений, которые подпитывают слухи о кризисе: отдельные отпуска, продажа общего дома, день рождения в одиночку.

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Многие считают, что покупка дома Аффлеком является окончательным доказательством того, что его брак с Лопес полностью закончился. Однако возможно, это лишь подтверждает то, что сказал источник, близкий к паре: "Они согласились, что лучше дать время для чтобы узнать, чего они действительно хотят" - пишет Hola.

Тем временем Лопес, которая была замечена в поисках жилья в Лос-Анджелесе, недавно продала пентхаус в Нью-Йорке за 25 миллионов долларов, при этом все еще владея домом в Хэмптоне, за который она заплатила 10 миллионов долларов более десяти лет назад, информирует TMZ.

Напомним,

Ранее УНН передавал, что Дженнифер Лопес решила провести День памяти без своего мужа Бена Аффлека, - 54-летнюю суперзвезду видели, когда она приехала к друзьям в Беверли-Хиллз.

Также Бен Аффлек был сфотографирован на выходе из отдельного дома в Брентвуде, Лос-Анджелес, подпитывая слухи о возможном разводе с Дженнифер Лопес.