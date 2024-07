Вышел трейлер "Джокер 2" с поющими Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Новый трейлер фильма Тодда Филлипса "Джокер: Безумие для двоих" показывает гипнотический музыкальный клип с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Хоакин Феникс и Леди Гага "сеют хаос" в образах Джокера и Харли Квинн в трейлере продолжения "Джокера" 2019 года.

"Joker: Folie à Deux выйдет в прокат 4 октября 2024 года после мировой премьеры на конкурсе Венецианского кинофестиваля. Напомним, что на этом фестивале первый фильм получил Золотого льва в 2019 году.

Folie à Deux вновь расскажет об Артуре Флеке, известном как "Джокер" (Хоакин Феникс), но на этот раз вместе с Харли Квинн (Леди Гага). При этом важное место в картине определено музыке.

Таким образом, "Джокер 2" станет музыкальной комедией, в которой будут показаны безумие и любовь двух персонажей на фоне мрачного, ветхого Готэма, каким его представил режиссер Тодд Филлипс.

В самом трейлере зрители смогут увидеть музыкальные элементы Joker: Folie à Deux, которые давно предполагались. В частности, Джокер напевает несколько слов из песни Фрэнка Синатры "For Once in My Life"; также Джокер и Харли поют "Get Happy" Синатры.

Справочно

Когда впервые появилась информация о фильме "Joker: Folie à Deux", было сказано, что это будет мюзикл. С тех пор режиссер Тодд Филлипс заявил, что это не будет полноценным мюзиклом, но музыка является "важным элементом". Вышедший трейлер действительно это демонстрирует.

