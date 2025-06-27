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Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции

Киев • УНН

 • 2192 просмотра

Кайли Дженнер вместе с детьми прибыла в Венецию на свадьбу Джеффа Безоса. Фото сына с мягкой игрушкой спровоцировало обсуждение фанатами подарка от Тимоти Шаламе.

Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции

Кайли Дженнер прибыла в Венецию на пышную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в компании своих детей и мгновенно стала объектом внимания в соцсетях из-за мягкой игрушки, которую на фото держал её сын Айр.

Поклонники уверены — это подарок от её парня, голливудского актёра Тимоти Шаламе, пишет DailyMail, передаёт УНН.

Детали

Сегодня 27-летняя Кайли Дженнер была замечена в Венеции вместе с дочерью Сторми и сыном Айром — они прибыли на громкую свадьбу миллиардера Джеффа Безоса.

После прилёта в аэропорт Марко Поло звезда направилась к месту события вместе со своими сёстрами Ким и Хлои Кардашьян. Камеры зафиксировали, как Кайли держала детей за руки на пирсе перед посадкой на водное такси.

Но именно мягкая игрушка в руках Айра вызвала настоящую волну интернет-дискуссий. Поклонники узнали знакомую плюшевую обезьянку и сразу предположили, что это либо сумка Baby Milo, которую ранее носил Тимоти Шаламе, либо символический подарок от него.

Впрочем, не все согласились с этой версией.

Дополнение

Кайли Дженнер воспитывает двух детей от рэпера Трэвиса Скотта, с которым рассталась в конце 2021 года. С Тимоти Шаламе её роман начался в начале 2023-го, и пара уже более года вместе.

Их отношения подтвердились публичным появлением на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Напомним

Технологический миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес отмечают роскошную свадьбу в Венеции за 20 миллионов долларов с почти 200 звёздными гостями.

Основная церемония состоится 27 июня на острове Сан-Джорджо, после официальной регистрации брака, несмотря на протесты горожан.

Алена Уткина

Алена Уткина

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