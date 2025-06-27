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Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії

Київ • УНН

 • 17846 перегляди

Технологічний мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес відзначають розкішне весілля у Венеції за 20 мільйонів доларів із майже 200 зірковими гостями. Основна церемонія відбудеться 27 червня на острові Сан-Джорджо, після офіційної реєстрації шлюбу, попри протести містян.

Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії

Технологічний мільярдер Джефф Безос і його наречена, колишня журналістка Лорен Санчес, сьогодні відзначають своє розкішне весілля у Венеції. Подія вартістю понад 20 мільйонів доларів зібрала майже 200 зіркових гостей, і вже охрещена в ЗМІ як "весілля століття".

Як та де проходитиме ця грандіозна подія, розповідає УНН.

Деталі

61-річний засновник Amazon і одна з найбагатших людей світу вирішив провести триденне святкування в Італії після того, як зробив пропозицію Санчес на своїй суперяхті за 500 мільйонів доларів.

У списку гостей, за даними ЗМІ, значаться Барбра Стрейзанд, Опра Вінфрі, Кайлі Дженнер, Кім Кардаш’ян, Леонардо Ді Капріо та Орландо Блум. З бізнесменів очікують Білла Гейтса (Microsoft) і Еріка Шмідта (Google).

Також ходять чутки про можливу присутність Леді Гаги, Елтона Джона та Міка Джаггера.

До Венеції також прибула суперяхта Were Dreams, яка колись належала Андрію Костіну, генеральному директору російського банку ВТБ. Самого власника на ній, щоправда, помічено не було.

За інформацією Corriere della Sera, щонайменше 95 приватних літаків надіслали запити на посадку у венеційському аеропорту Марко Поло.

Сьогодні, 27 червня на острові Сан-Джорджо навпроти площі Сан-Марко пройде основна церемонія одруження.

Мегаяхта Безоса "Кору", як очікується, пришвартується біля острова. У цій зоні буде обмежено рух пішоходів, а також до Арсеналу - історичної судноверфі.

Втім як стало відомо напередодні, пара вже офіційно зареєструвала шлюб перед церемонією.

Заходи безпеки

Через загрозу терактів на тлі війни на Близькому Сході, а також через анонсовані протести, в місті вжито безпрецедентних заходів безпеки. У Венеції, яку щодня відвідують понад 100 тисяч туристів, наразі помітно посилена присутність поліції та військових.

За деякими даними, на дахах розміщені снайпери.

Протести

Частина містян виступила проти святкування. 47-річний Томмазо Каччіарі, лідер руху "Безос не має місця", пояснив, що жителі не згодні з перетворенням міста на розважальний майданчик.

Ми заперечуємо проти використання Венеції як дуже приватної бальної зали, а не як справжнього міста з мешканцями, зі слабкостями та проблемами

- сказав він.

На захист міста виступили й екологічні організації. Greenpeace розкритикувала подію через надмірні витрати в умовах кліматичної кризи, заявивши, що місто "тоне під тягарем кліматичної кризи".

Критики також нагадали, що Санчес публічно закликала до боротьби зі зміною клімату, а у квітні здійснила політ у космос на ракеті компанії Безоса Blue Origin.

У понеділок активісти вивісили у соборі Святого Марка банер із зображенням Безоса та написом: 

Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете сплатити більше податків

У відповідь на суспільне обурення, організатори весілля – агентство Ланца та Баучіна – заявили, що їм доручено мінімізувати будь-які незручності для містян.

Своєю чергою, член міської ради Венеції з питань туризму Сімоне Вентуріні запевнив, що святкування не створить проблем для повсякденного життя.

Врешті активісти оголосили "величезну перемогу", після того, як Безос та його наречена вирішили змінити локацію головного святкування весілля.

Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25.06.25, 19:39 • 99145 переглядiв

Очікувалося, що суботній захід пройде у Scuola Grande della Misericordia, але його перенесли в Арсенал – далі від туристичного центру, що місцеві протестувальники вважають результатом тиску з боку громадськості.

Пожертви Венеції

Подружжя зробило пожертви на підтримку міста й залучило до підготовки весілля місцевих ремісників.

Зокрема, найстаріша кондитерська Венеції – Rosa Salva – виготовляє традиційне "рибальське печиво" XIX століття для святкових пакунків. Також у подарунки включено вироби від Laguna B – майстрів муранського скла ручної роботи.

Безос пожертвує ще 2 мільйони євро (2,3 мільйона доларів) на підтримку різних установ у Венеції. Раніше він уже оголосив про пожертву в розмірі 1 мільйона доларів. Крім того, гостей весілля попросили утриматися від подарунків і натомість жертвувати кошти на відновлення Венеції.

Погодні умови ускладнили весілля

До того ж погодні умови ускладнили підготовку до святкування.

Підвищення температури: інтенсивний фізичний дискомфорт у прибережних районах до 28 червня

- йдеться в повідомленні міської ради Венеції, яка оголосила червоний рівень небезпеки через 40-градусну спеку.

Минулої ночі буря принесла тимчасове полегшення. Однак, зірковий вечір у четвер увечері був достроково перерваний через сильну зливу.

Гості ховалися від блискавок та грому, а потім кинулися на водні таксі, які викликали за 45 хвилин до опівночі. Сильні пориви вітру зривали скатертини та змушували офіціантів бігти за парасольками, щоб захистити VIP-гостей.

Вже наступного дня спека повернулась і кондиціонери довелося доставляти баржею. Також для охолодження використовується техніка, що працює на складі в Арсеналі.

Подальші плани молодих Після фінального святкування у Венеції пара вирушить на острів Торчелло, де розташована єдина вілла – розкішна резиденція з шістьма спальнями, великим садом, басейном і власним дворецьким.

Там, у вузькому колі, Безос і Санчес планують останню вечерю перед від’їздом у неділю. Вони також відвідають острів Мурано, відомий скляними виробами, які прикрасили урочистості.

Доповнення

Весілля Джеффа Безоса - не перше масштабне святкування такого роду, яке відбулося у Венеції. У 2014 році актор Джордж Клуні одружився з адвокаткою з прав людини Амаль Аламуддін.

Церемонія пройшла в готелі Aman Canal Grande, що знаходиться в палаці XVI століття. Свято тривало кілька днів і включало зміни вбрання та багато зіркових гостей, серед яких були Метт Деймон, Емілі Блант, Сінді Кроуфорд та Анна Вінтур.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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