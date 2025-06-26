Венеція закрила цілий район міста через весілля Безоса та Санчес: церемонія почнеться ввечері

Частину Венеції оголошено зоною обмеженого доступу через весілля американського мільярдера, засновника Amazon, Джеффа Безоса. Рух човнів на каналах навколо монастирської церкви Мадонни дель Орто, де у четвер ввечері відбудеться перша святкова церемонія, вже заборонено. Про це повідомляє УНН з посиланням на DPA.

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З другої половини дня буде також обмежено рух пішоходів у цій зоні. Співробітники служби безпеки блокуватимуть доступ і до інших районів міста, зокрема острова Сан-Джорджо навпроти площі Сан-Марко, де у п’ятницю пройде основна церемонія одруження, а також до Арсеналу — історичної судноверфі.

Засновник онлайн-рітейлера Amazon 61-річний Джефф Безос і його наречена, 55-річна Лорен Санчес, зупинилися в одному з найдорожчих готелів Венеції - Aman на Гранд-каналі. Прибувши, вони привітали натовп папараці та цікавих перехожих.

Через загрозу терактів на тлі війни на Близькому Сході, а також через анонсовані протести, в місті вжито безпрецедентних заходів безпеки. У Венеції, яку щодня відвідують понад 100 тисяч туристів, наразі помітно посилена присутність поліції та військових. За деякими даними, на дахах розміщені снайпери.

Тим часом стало відомо, що Безос, один із найбагатших людей світу з оцінкою статків у 220 мільярдів доларів США, пожертвує ще 2 мільйони євро (2,3 мільйона доларів) на підтримку різних установ у Венеції. Раніше він уже оголосив про пожертву в розмірі 1 мільйона доларів. Крім того, гостей весілля попросили утриматися від подарунків і натомість жертвувати кошти на відновлення Венеції.

Попри те, що туризм приносить місту величезні прибутки, масовий наплив туристів створює для Венеції серйозні проблеми. Деякі активістські групи оголосили про намір провести акції протесту проти весілля під гаслом "Ні простору для Безоса". На стінах будинків у місті з’явилися постери з критикою на його адресу. Міського голову Луїджі Бруньяро звинувачують у тому, що він "розпродає місто багатіям".

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Зіркові гості

До Венеції на святкування помпезного весілля вже прибули численні знаменитості, серед яких — дочка експрезидента США Дональда Трампа Іванка.

Як повідомляє газета La Repubblica, у середу ввечері Безос і Санчес відвідали гала-вечерю, організовану модельєркою Діаною фон Фюрстенберг у розкішному ресторані. Разом з ними були ще близько 50 гостей.

На вечерю подавали рагу з рідкісних кальмарів, виловлених у венеційській лагуні. Вартість цього делікатесу — приблизно 260 євро за кілограм.

Приватні літаки приземляються в аеропорту імені Марко Поло ледь не щогодини — до п’ятниці очікується понад 100 спеціальних рейсів. До берегів Венеції вже пришвартувалися кілька яхт вартістю в мільйони євро.

У списку гостей, за даними ЗМІ, значаться Барбра Стрейзанд, Опра Вінфрі, Кайлі Дженнер, Кім Кардаш’ян, Леонардо Ді Капріо та Орландо Блум. Із бізнесменів очікують Білла Гейтса (Microsoft) і Еріка Шмідта (Google). Також ходять чутки про можливу присутність Леді Гаги, Елтона Джона та Міка Джаггера.

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