Засновник Amazon Безос святкує весілля у Венеції попри обурення містян

У Венеції цього тижня відбудеться пишне весілля американського бізнесмена та засновника Amazon Джеффа Безоса та його нареченої, журналістки Лорен Санчес, яке вже спричинило хвилю протестів з боку мешканців міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на France-Presse.

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Як повідомляється, святкування розпочнеться у четвер і триватиме до суботи, завершившись церемонією у секретному місці. За чутками, весілля може відбутися в абатстві Мізерікордія або у приміщеннях історичного Арсеналу – комплексу, що використовувався ще за часів Венеційської морської республіки.

61-річний Безос і 55-річна Санчес запросили на подію близько 200 гостей. Подружжя забронювало найпрестижніші готелі міста. Серед ймовірних гостей – Леонардо ДіКапріо, Мік Джаггер, Кім Кардаш’ян, Опра Вінфрі, Орландо Блум та Іванка Трамп.

За інформацією Corriere della Sera, щонайменше 95 приватних літаків надіслали запити на посадку у венеційському аеропорту Марко Поло. Мегаяхта Безоса "Кору", як очікується, пришвартується біля острова Сан-Джорджо-Маджоре, розташованого навпроти площі Святого Марка, який повністю заброньований на час весілля.

Частина містян виступила проти святкування. 47-річний Томмазо Каччіарі, лідер руху "Безос не має місця", пояснив, що жителі не згодні з перетворенням міста на розважальний майданчик:

Ми заперечуємо проти використання Венеції як дуже приватної бальної зали, а не як справжнього міста з мешканцями, зі слабкостями та проблемами – заявив активіст Томмазо Каччіарі.

Він також зазначив, що такі події "прирікають Венецію на остаточну смерть", оскільки витісняють місцевих мешканців. За його словами, протестувальники готові "кидати наші тіла, наші човни та надувних тварин" у канали під час проходу весільних гостей.

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На захист міста виступили і екологічні організації. Greenpeace розкритикувала подію через надмірні витрати в умовах кліматичної кризи, заявивши, що місто "тоне під тягарем кліматичної кризи".

Критики також нагадали, що Санчес публічно закликала до боротьби зі зміною клімату, а у квітні здійснила політ у космос на ракеті компанії Безоса Blue Origin.

У понеділок активісти вивісили у соборі Святого Марка банер із зображенням Безоса та написом: "Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете сплатити більше податків".

У відповідь на суспільне обурення, організатори весілля – агентство Ланца та Баучіна – заявили, що їм доручено мінімізувати будь-які незручності для містян.

Своєю чергою, член міської ради Венеції з питань туризму Сімоне Вентуріні запевнив, що святкування не створить проблем для повсякденного життя:

Це лише один з багатьох заходів, які місто проводить щодня. Він також відносно невеликий за кількістю учасників – зазначив посадовець Сімоне Вентуріні.

Серед мешканців є й ті, хто підтримав подію. Один із них, 50-річний Мікеле Серафіні.

Це крихке місто, це зрозуміло, не можна робити все і завжди, незважаючи ні на що, але такі події взагалі не створюють жодних проблем. Весілля приносить гроші місту Венеція, і це може бути тільки добре – сказав місцевий житель Мікеле Серафіні.

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Подружжя зробило пожертви на підтримку міста й залучило до підготовки весілля місцевих ремісників. Зокрема, найстаріша кондитерська Венеції – Rosa Salva – виготовляє традиційне "рибальське печиво" XIX століття для святкових пакунків. Також у подарунки включено вироби від Laguna B – майстрів муранського скла ручної роботи.

Паралельно в місті діє контрініціатива "Так, Венеція може", створена на підтримку весілля.

Нагадаємо

У 2014 році Венеція вже приймала зіркове весілля – актора Джорджа Клуні. Цього разу розмах події, персоналії та соціальний контекст спричинили більш гучну реакцію, зокрема з боку захисників клімату та місцевої громади.

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