Обстріляли відпочиваючих із водяних пістолетів: в Іспанії, Італії, Португалії відбулися протести проти надмірного туризму

У неділю, 15 червня в Іспанії, Італії, Португалії відбулися протести проти надмірного туризму, учасники яких обстріляли з водяних пістолетів відпочиваючих. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press (АР), MSN.

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"В Барселоні та на іспанському острові Майорка протестувальники застосували водяні пістолети проти нічого не підозрюючих туристів, коли демонстранти пройшли маршем, вимагаючи переосмислення економічної моделі, яка, на їхню думку, підживлює кризу житла та стирає характер їхніх рідних міст", - йдеться у дописі Assotyated Press.

Зазначається, що ці марші були проведені з метою привернути увагу до проблем надмірного туризму в провідних туристичних напрямках південної Європи.

За даними АР, на Майорці участь у протестах взяли кілька тисяч людей, сотні інших зібралися в інших іспанських містах, а також у Венеції (Італія) та столиці Португалії Лісабоні.

Водяні пістолети повинні трохи потурбувати туристів. Барселону віддали туристам. Це боротьба за те, щоби повернути Барселону її мешканцям - сказав Андреу Мартінес, учасник акції у Барселоні.

У минулому році Барселона прийняла 15,5 мільйонів відвідувачів, які приїжджають подивитися на базиліку Саграда Фамілія Антоніо Гауді та набережну Лас-Рамблас.

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Тисячі людей вийшли на протести на Канарських островах, вимагаючи обмежити туризм. Місцеві скаржаться на зростання вартості житла, затори на дорогах і перевантаженість служб.

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