Канарські острови

На Канарських островах, зокрема на острові Лансароте, сталися підтоплення після сильних дощів. Незважаючи на значні руйнування, обійшлося без жертв, а надзвичайний стан скасовано.
На Канарських островах заарештовано 32-річну інстаграм-модель Таню Гомез, яка переховувалась від правосуддя з 2021 року. Її
звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні 17 млн євро через мережу порятунку собак.
На пляжі Плайя-Кемада виявили рідкісну глибоководну рибу-ремінь, яку в японському фольклорі вважають передвісником стихійних лих. Це друга подібна знахідка за останні тижні після появи такої ж риби в Мексиці.
30-річна громадянка Німеччини померла після нападу акули в Атлантичному океані за 514 км від Канарських островів. Жінку евакуювали
вертольотом, але вона померла дорогою до лікарні через втрату крові.
Тисячі людей протестували на Тенеріфе, вимагаючи тимчасових обмежень для туристів, щоб стримати бум оренди житла та будівництва готелів, який виснажує ресурси та житло на іспанських Канарських островах.