Канарські острови

"Кокаїнова королева" Європи спіймана після двох років переховування

На Канарських островах заарештовано 32-річну інстаграм-модель Таню Гомез, яка переховувалась від правосуддя з 2021 року. Її звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні 17 млн євро через мережу порятунку собак.