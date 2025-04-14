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Financial Times

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The Guardian

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На острові Лансароте сталися масштабні підтоплення через сильні дощі

Київ • УНН

 • 2734 перегляди

На Канарських островах, зокрема на острові Лансароте, сталися підтоплення після сильних дощів. Незважаючи на значні руйнування, обійшлося без жертв, а надзвичайний стан скасовано.

На острові Лансароте сталися масштабні підтоплення через сильні дощі

На острові Лансароте, що входить до складу Канарських островів, сталися масштабні підтоплення після сильних дощів, які пройшли напередодні. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

У результаті негоди під водою опинилися житлові квартали та сотні автівок.

Надзвичайна ситуація була оголошена у суботу ввечері, коли за короткий проміжок часу на острів випала рекордна кількість опадів - близько шести сантиметрів усього за дві години. Це призвело до стрімкого підняття рівня води в населених пунктах. Уже наступного ранку режим надзвичайного стану скасували, коли ситуація стабілізувалася.

Незважаючи на масштаби підтоплення, влада повідомляє, що обійшлося без загиблих і травмованих. Місцеві служби продовжують відновлювати інфраструктуру та надавати допомогу мешканцям.

Додамо

Через особливості вулканічного ґрунту, вода на Канарських островах швидко накопичується на поверхні й майже не вбирається, що робить регіон вразливим до подібних природних явищ. Лансароте залишається одним із популярних туристичних напрямків, і подібні інциденти можуть мати наслідки як для місцевої громади, так і для туристичного сезону.

Нагадаємо

Минулого тижня через сильні дощі річка Нджілі вийшла з берегів, затопивши столицю Конго. Щонайменше 33 людини загинули, зруйновано будинки, ускладнено доступ до питної води.

Страшна повінь залишила половину міста під водою: 33 людини загинули у столиці Конго08.04.25, 15:20 • 7819 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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