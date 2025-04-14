На острові Лансароте сталися масштабні підтоплення через сильні дощі
Київ • УНН
На Канарських островах, зокрема на острові Лансароте, сталися підтоплення після сильних дощів. Незважаючи на значні руйнування, обійшлося без жертв, а надзвичайний стан скасовано.
На острові Лансароте, що входить до складу Канарських островів, сталися масштабні підтоплення після сильних дощів, які пройшли напередодні. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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У результаті негоди під водою опинилися житлові квартали та сотні автівок.
Надзвичайна ситуація була оголошена у суботу ввечері, коли за короткий проміжок часу на острів випала рекордна кількість опадів - близько шести сантиметрів усього за дві години. Це призвело до стрімкого підняття рівня води в населених пунктах. Уже наступного ранку режим надзвичайного стану скасували, коли ситуація стабілізувалася.
Незважаючи на масштаби підтоплення, влада повідомляє, що обійшлося без загиблих і травмованих. Місцеві служби продовжують відновлювати інфраструктуру та надавати допомогу мешканцям.
Додамо
Через особливості вулканічного ґрунту, вода на Канарських островах швидко накопичується на поверхні й майже не вбирається, що робить регіон вразливим до подібних природних явищ. Лансароте залишається одним із популярних туристичних напрямків, і подібні інциденти можуть мати наслідки як для місцевої громади, так і для туристичного сезону.
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