На острове Лансароте произошли масштабные подтопления из-за сильных дождей
Киев • УНН
На Канарских островах, в частности на острове Лансароте, произошли подтопления после сильных дождей. Несмотря на значительные разрушения, обошлось без жертв, а чрезвычайное положение отменено.
На острове Лансароте, входящем в состав Канарских островов, произошли масштабные подтопления после сильных дождей, прошедших накануне. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В результате непогоды под водой оказались жилые кварталы и сотни автомобилей.
Чрезвычайная ситуация была объявлена в субботу вечером, когда за короткий промежуток времени на остров выпало рекордное количество осадков - около шести сантиметров всего за два часа. Это привело к стремительному поднятию уровня воды в населенных пунктах. Уже на следующее утро режим чрезвычайного положения отменили, когда ситуация стабилизировалась.
Несмотря на масштабы подтопления, власти сообщают, что обошлось без погибших и травмированных. Местные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру и оказывать помощь жителям.
Добавим
Из-за особенностей вулканической почвы, вода на Канарских островах быстро накапливается на поверхности и почти не впитывается, что делает регион уязвимым к подобным природным явлениям. Лансароте остается одним из популярных туристических направлений, и подобные инциденты могут иметь последствия как для местной общины, так и для туристического сезона.
Напомним
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