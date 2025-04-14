На острове Лансароте произошли масштабные подтопления из-за сильных дождей

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 5616 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 25220 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 19454 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 24434 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 33350 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 67952 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 63240 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34286 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59785 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107305 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 47535 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 49494 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 56109 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 26674 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 10651 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 25162 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 57503 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 67914 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 63208 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 169302 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 27645 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 22053 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 23617 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 25458 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 28037 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

На острове Лансароте произошли масштабные подтопления из-за сильных дождей

Киев • УНН

 • 2694 просмотра

На Канарских островах, в частности на острове Лансароте, произошли подтопления после сильных дождей. Несмотря на значительные разрушения, обошлось без жертв, а чрезвычайное положение отменено.

На острове Лансароте произошли масштабные подтопления из-за сильных дождей

На острове Лансароте, входящем в состав Канарских островов, произошли масштабные подтопления после сильных дождей, прошедших накануне. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

В результате непогоды под водой оказались жилые кварталы и сотни автомобилей.

Чрезвычайная ситуация была объявлена в субботу вечером, когда за короткий промежуток времени на остров выпало рекордное количество осадков - около шести сантиметров всего за два часа. Это привело к стремительному поднятию уровня воды в населенных пунктах. Уже на следующее утро режим чрезвычайного положения отменили, когда ситуация стабилизировалась.

Несмотря на масштабы подтопления, власти сообщают, что обошлось без погибших и травмированных. Местные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру и оказывать помощь жителям.

Добавим

Из-за особенностей вулканической почвы, вода на Канарских островах быстро накапливается на поверхности и почти не впитывается, что делает регион уязвимым к подобным природным явлениям. Лансароте остается одним из популярных туристических направлений, и подобные инциденты могут иметь последствия как для местной общины, так и для туристического сезона.

Напомним

На прошлой неделе из-за сильных дождей река Нджили вышла из берегов, затопив столицу Конго. По меньшей мере 33 человека погибли, разрушены дома, затруднен доступ к питьевой воде.

Страшное наводнение оставило половину города под водой: 33 человека погибли в столице Конго08.04.25, 15:20 • 7813 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Канарские острова
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09