Іспанія встановила новий туристичний рекорд: понад 44 мільйони людей відвідали країну за 6 місяців 2025 року

За перше півріччя 2025 року Іспанія прийняла 44,5 мільйона туристів і встановила новий рекорд. Сукупні витрати мандрівників зросли на 7,5% і принесли країні майже 60 мільярдів євро. Про це пише УНН з посиланням на EFE.

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Іспанія знову "побила свій рекорд за кількістю туристів у першій половині року, з 44,5 мільйонами відвідувачів". Це, як вказано, на 4,7% більше, ніж торік. Також вказано, що "туристи витратили 59,622 мільярда, на 7,5% більше, ніж минулого року". Ця сума також є історичним максимом. Зокрема, середні щоденні витрати становили 209 євро, що на 6,5% більше, ніж на кінець червня 2024 року. Це збільшення середніх щоденних витрат на особу в червні відбулося одночасно зі скороченням середньої тривалості поїздки на 2,8% (до 6,6 дня). Іншими словами, туристи відпочивають менше, але витрачають більше.

Хто частіше відпочиває в Іспанії

У першій половині 2025 року до Іспанії найчастіше приїжджали туристи з Великої Британії, Німеччини та Франції. Британців, як вказано, прибуло майже 9 мільйонів (зростання на 5,2%), німців - 5,7 мільйона (+3%), французів - 5,6 мільйона (+3,1%). Вони ж залишили в країні найбільше грошей: британці - 17,6% усіх витрат, німці - 12,3%, французи - 7,9%.

Найпопулярніші напрямки

Кількість американських туристів теж зросла - до 2,12 мільйона (+3,4%). Найпопулярнішими напрямками залишаються Каталонія (9,3 мільйона туристів), Канарські острови (7,8 мільйона) та Андалусія (6,8 мільйона).

За витратами за пів року лідирують Канарські острови (19,9% від загальної суми), Каталонія (17,7%) та Андалусія (15,3%). У червні першість за витратами перейшла до Балеарських островів (21%), за ними - Каталонія (19,8%) та Андалусія (14,7%).

Найдорожче обходився відпочинок у Мадриді, де середні щоденні витрати сягнули 329 євро на людину. У Каталонії цей показник становив 251 євро. Найбільше зростання витрат зафіксовано в Андалусії - +17,3% до 200 євро. Балеарські острови теж перевищили позначку 200 євро (218 євро, +5%).

Де найчастіші зупиняються туристи

Понад 36 мільйонів туристів обрали ринкові варіанти розміщення: оренда житла показала найбільше зростання - майже на 10%, готелі - лише на 1,6%, хоча саме в них зупинилася більшість гостей (28,7 мільйона). Водночас більше людей стали ночувати у власному житлі (+12,4%) або в родичів та друзів (+10,4%).

У червні 67% усіх ночівель припадало на готелі - це на 7,4% більше, ніж торік. Туристи, які обирали готелі, витрачали більше, тоді як витрати на проживання з близькими скоротилися майже на 6%.

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