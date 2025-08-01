Испания установила новый туристический рекорд: более 44 миллионов человек посетили страну за 6 месяцев 2025 года

За первое полугодие 2025 года Испания приняла 44,5 миллиона туристов и установила новый рекорд. Совокупные расходы путешественников выросли на 7,5% и принесли стране почти 60 миллиардов евро. Об этом пишет УНН со ссылкой на EFE.

Детали

Испания снова "побила свой рекорд по количеству туристов в первой половине года, с 44,5 миллионами посетителей". Это, как указано, на 4,7% больше, чем в прошлом году. Также указано, что "туристы потратили 59,622 миллиарда, на 7,5% больше, чем в прошлом году". Эта сумма также является историческим максимумом. В частности, средние ежедневные расходы составили 209 евро, что на 6,5% больше, чем на конец июня 2024 года. Это увеличение средних ежедневных расходов на человека в июне произошло одновременно с сокращением средней продолжительности поездки на 2,8% (до 6,6 дня). Иными словами, туристы отдыхают меньше, но тратят больше.

Кто чаще отдыхает в Испании

В первой половине 2025 года в Испанию чаще всего приезжали туристы из Великобритании, Германии и Франции. Британцев, как указано, прибыло почти 9 миллионов (рост на 5,2%), немцев - 5,7 миллиона (+3%), французов - 5,6 миллиона (+3,1%). Они же оставили в стране больше всего денег: британцы - 17,6% всех расходов, немцы - 12,3%, французы - 7,9%.

Самые популярные направления

Количество американских туристов тоже выросло - до 2,12 миллиона (+3,4%). Самыми популярными направлениями остаются Каталония (9,3 миллиона туристов), Канарские острова (7,8 миллиона) и Андалусия (6,8 миллиона).

По расходам за полгода лидируют Канарские острова (19,9% от общей суммы), Каталония (17,7%) и Андалусия (15,3%). В июне первенство по расходам перешло к Балеарским островам (21%), за ними - Каталония (19,8%) и Андалусия (14,7%).

Дороже всего обходился отдых в Мадриде, где средние ежедневные расходы достигли 329 евро на человека. В Каталонии этот показатель составил 251 евро. Наибольший рост расходов зафиксирован в Андалусии - +17,3% до 200 евро. Балеарские острова тоже превысили отметку 200 евро (218 евро, +5%).

Где чаще всего останавливаются туристы

Более 36 миллионов туристов выбрали рыночные варианты размещения: аренда жилья показала наибольший рост - почти на 10%, отели - лишь на 1,6%, хотя именно в них остановилось большинство гостей (28,7 миллиона). В то же время больше людей стали ночевать в собственном жилье (+12,4%) или у родственников и друзей (+10,4%).

В июне 67% всех ночевок приходилось на отели - это на 7,4% больше, чем в прошлом году. Туристы, которые выбирали отели, тратили больше, тогда как расходы на проживание с близкими сократились почти на 6%.

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