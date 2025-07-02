Мировой рынок туризма вырастет втрое к 2040 году, Китай будет тратить больше всего

К 2040 году рынок рекреационных путешествий будет стоить $15 трлн. Ежегодные потребительские расходы на путешествия утроятся. Об этом говорится в отчете Boston Consulting Group (BCG) и оценках Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Мировые расходы на отдых и туристические поездки утроятся в течение следующих 15 лет благодаря спросу со стороны развивающихся рынков. Об этом говорится в отчете ведущей консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Согласно отчету Boston Consulting Group, ежегодные потребительские расходы на путешествия утроятся с $5 трлн в 2024 году до $15 трлн в 2040 году. При этом международные туристические поездки вырастут более чем в три раза – с $424 млрд в 2024 году до $1,4 трлн в 2040 году.

Китай станет страной с самыми высокими расходами на отдых. Китай, Индия и Саудовская Аравия будут стимулировать значительный рост туристической индустрии. — прогнозируют аналитики.

"Развивающиеся рынки действительно будут способствовать значительному росту, такие страны, как Китай, Индия и Саудовская Аравия", — говорит Лара Кослоу, старший партнер BCG и один из авторов отчета.

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Возможно появление "обновленной" курортной культуры; этому будет способствовать рост среднего класса в вышеуказанных странах. Подобный пример продемонстрировали США несколько десятилетий назад. Тогда также происходил рост уровня заработка и возможностей среди слоев среднего класса Соединенных Штатов.

Вместе с тем Bloomberg отмечает:

Туристическую отрасль трудно оценить количественно.

Большинство оценок, например, Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), включают такие вещи, как расходы на рестораны или влияние работников сферы гостеприимства на местную экономику; в апреле эта организация подсчитала, что к концу этого года индустрия достигнет 11,7 триллиона долларов, или 10,3% мирового валового внутреннего продукта. — пишет издание.

Цифры BCG соответствуют тому же подходу, резюмирует Bloomberg.

Примечательно, что исследование BCG не учитывало текущие риски торговых войн или геополитических конфликтов, которые могут сорвать путешествия в крупных регионах, таких как Ближний Восток. Кослоу говорит, что эти ситуации на данный момент "очень непонятны".

Напомним

УНН передавал, что несмотря на постоянные угрозы и нестабильность, украинцы не отказываются от путешествий. В фокусе — безопасные направления: Львовщина, Ивано-Франковщина и Закарпатье. Однако отрасль сталкивается с новыми трудностями: сезонные колебания цен, нехватка персонала.

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