В Северной Корее открывают пляжный курорт: Ким Чен Ын стремится восстановить туризм

Северная Корея открывает пляжный курорт Wonsan Kalma, который, как надеется диктатор Ким Чен Ын, будет способствовать развитию туризма в тоталитарном коммунистическом государстве. Пока что посещать его могут только жители страны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Wonsan Kalma на восточном побережье откроется для местных туристов 1 июля, через шесть лет после запланированного завершения. Когда эта локация будет готова принять иностранцев, пока не известно.

Государственное СМИ KCNA утверждает, что курорт может принять до 20 тысяч посетителей, занимая 4-километровый участок пляжа с отелями, ресторанами, торговыми центрами и аквапарком. Ни одно из этих мест нельзя проверить.

Северная Корея, которая десятилетиями подвергалась суровым санкциям за свою программу ядерного оружия, является одной из беднейших стран мира. Это государство направляет большинство своих ресурсов на армию, памятники и достопримечательности – часто в Пхеньяне – которые украшают имидж и культ семьи Ким, которая руководит страной с 1948 года.

Некоторые наблюдатели говорят, что это легкий способ для Пхеньяна заработать деньги. Хотя иностранным туристам разрешено въезжать, туристические группы по большей части приезжают из Китая и россии, стран, с которыми Пхеньян давно поддерживает дружеские отношения.

"Я надеялся, что это может сигнализировать о более широком открытии для международного туризма, но, к сожалению, пока что этого не происходит", – рассказывает BBC Роуэн Бирд, соучредитель Young Pioneer Tours.

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Однако туризм из-за границы пострадал во время пандемии Covid, когда страна закрыла свои границы в начале 2020 года. Она не ослабляла ограничения до середины 2023 года и принимала российских посетителей через год.

Северная Корея открылась для большего количества западных посетителей в феврале, когда туристы из Великобритании, Франции, Германии и Австралии пересекли границу со стороны Китая. Через несколько недель туризм внезапно прекратился. Причины этого не известны.

Некоторые туристические агентства скептически относятся к привлекательности Вонсана для иностранцев. Бирд говорит, что он "вряд ли станет главной приманкой для большинства западных туристов".

"Ключевые места, такие как Пхеньян, демилитаризованная зона и другие памятники брутализма или коммунизма, будут оставаться главными достопримечательностями для иностранных посетителей после возобновления туризма в целом", - считает он.

Однако Эллиот Дейвис, директор Uri Tours, говорит, что Северная Корея имеет "нишевую привлекательность" для путешественников, которых привлекают нетрадиционные направления.

"Интересно почувствовать что-то такое знакомое, как пляжный курорт, который сформировался в уникальном культурном контексте Северной Кореи", - считает он.

Центральное агентство Северной Кореи (KCNA) назвало проект в Вонсане "большим, благоприятным событием для всей страны" и "прелюдией к новой эре" в туризме.

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Первоначально планировалось открыть его в октябре 2019 года, но до начала пандемии строительство столкнулось с задержками.

Ким Чен Ын посетил церемонию по случаю его завершения 24 июня в сопровождении своей дочери Ким Чу Э и жены Ли Соль Чу. Это было первое публичное появление Ли после новогоднего мероприятия.

Российские туристы в Северной Корее

Некоторые туроператоры ожидают, что курорт будет открыт для российских туристов, которые в настоящее время являются единственными иностранными гражданами, которым разрешено въезжать в некоторые части страны.

Открытие курорта происходит на фоне укрепления партнерства между Северной Кореей и россией перед лицом санкций со стороны Запада. К тому же Северная Корея направила войска для участия в боевых действиях на стороне россии во время ее вторжения в Украину.

В четверг две страны также возобновили прямой пассажирский железнодорожный маршрут между своими столицами после пятилетнего перерыва из-за пандемии.

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