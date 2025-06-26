У Північній Кореї відкривають пляжний курорт: Кім Чен Ин прагне відновити туризм

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
14:09 • 5016 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
10:24 • 24739 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
09:58 • 79031 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 52041 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 120572 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 66412 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 59800 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 66418 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 92159 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 94605 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.6м/с
41%
750мм
Популярнi новини
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26 червня, 05:44 • 83175 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 62351 перегляди
Голові Єврокомісії фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate26 червня, 07:37 • 26634 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС26 червня, 08:18 • 91510 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги09:38 • 31501 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
09:58 • 79000 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 120533 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 118478 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 124858 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 131345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джефф Безос
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 10492 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 62688 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 51736 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 59634 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 52986 перегляди
Актуальне
Truth Social
Tesla Model Y
Файненшл таймс
Ґардіан
Falcon 9

У Північній Кореї відкривають пляжний курорт: Кім Чен Ин прагне відновити туризм

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Північна Корея відкриває пляжний курорт Wonsan Kalma для внутрішніх туристів після шестирічної затримки. За планами диктатора Кім Чен Ина, курорт має стимулювати розвиток туризму та залучати іноземців, хоча зараз це лише для місцевих мешканців.

У Північній Кореї відкривають пляжний курорт: Кім Чен Ин прагне відновити туризм

Північна Корея відкриває пляжний курорт Wonsan Kalma, який, як сподівається диктатор Кім Чен Ин, сприятиме розвитку туризму у тоталітарній комуністичній державі. Поки що відвідувати його можуть лише мешканці країни, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Wonsan Kalma на східному узбережжі відкриється для місцевих туристів 1 липня, через шість років після запланованого завершення. Коли ця локація буде готова прийняті іноземців наразі не відомо.

Державне ЗМІ KCNA стверджує, що курорт може прийняти до 20 тисяч відвідувачів, займаючи 4-кілометрову ділянку пляжу з готелями, ресторанами, торговими центрами та аквапарком. Жодне з цих місць не можна перевірити.

Північна Корея, яка десятиліттями зазнавала суворих санкцій за свою програму ядерної зброї, є однією з найбідніших країн світу. Ця держава спрямовує більшість своїх ресурсів на армію, пам'ятники та визначні місця – часто в Пхеньяні – які прикрашають імідж та культ родини Кім, яка керує країною з 1948 року.

Деякі спостерігачі кажуть, що це легкий спосіб для Пхеньяна заробити гроші. Хоча іноземним туристам дозволено в'їжджати, туристичні групи здебільшого приїжджають з Китаю та росії, країн, з якими Пхеньян давно підтримує дружні стосунки.

"Я сподівався, що це може сигналізувати про ширше відкриття для міжнародного туризму, але, на жаль, поки що цього не відбувається", – розповідає BBC Роуен Бірд, співзасновник Young Pioneer Tours.

У Швейцарії біля лакшері курорту знайшли тіла п'яти лижників26.05.25, 08:45 • 5604 перегляди

Однак туризм з-за кордону постраждав під час пандемії Covid, коли країна закрила свої кордони на початку 2020 року. Вона не послаблювала обмеження до середини 2023 року та приймала російських відвідувачів через рік.

Північна Корея відкрилася для більшої кількості західних відвідувачів у лютому, коли туристи з Великої Британії, Франції, Німеччини та Австралії перетнули кордон з боку Китаю. Через кілька тижнів туризм раптово припинився. Причини цього не відомі.

Деякі туристичні агентства скептично ставляться до привабливості Вонсана для іноземців. Бірд каже, що він "навряд чи стане головною принадою для більшості західних туристів".

"Ключові місця, такі як Пхеньян, демілітаризована зона та інші пам'ятки бруталізму чи комунізму, залишатимуться головними визначними пам'ятками для іноземних відвідувачів після відновлення туризму в цілому", - вважає він.

Однак Елліот Дейвіс, директор Uri Tours, каже, що Північна Корея має "нішеву привабливість" для мандрівників, яких приваблюють нетрадиційні напрямки.

"Цікаво відчути щось таке знайоме, як пляжний курорт, який сформувався в унікальному культурному контексті Північної Кореї", - вважає він.

Центральне агентство Північної Кореї (KCNA) назвало проєкт у Вонсані "великою, сприятливою подією для всієї країни" та "прелюдією до нової ери" в туризмі.

Disney планує відкрити новий найтехнологічніший тематичний парк в Абу-Дабі07.05.25, 17:36 • 9697 переглядiв

Спочатку планувалося відкрити його в жовтні 2019 року, але до початку пандемії будівництво зіткнулося із затримками.

Кім Чен Ин відвідав церемонію з нагоди його завершення 24 червня у супроводі своєї доньки Кім Чу Е та дружини Лі Соль Чу. Це була перша публічна поява Лі після новорічного заходу.

Російські туристи в Північній Кореї

Деякі туроператори очікують, що курорт буде відкритий для російських туристів, які наразі є єдиними іноземними громадянами, яким дозволено в'їжджати в деякі частини країни.

Відкриття курорту відбувається на тлі зміцнення партнерства між Північною Кореєю та росією перед лицем санкцій з боку Заходу. До того ж Північна Корея направила війська для участі у бойових діях на боці росії під час її вторгнення в Україну.

У четвер дві країни також відновили прямий пасажирський залізничний маршрут між своїми столицями після п'ятирічної перерви через пандемію.

КНДР отримує допомогу від росіян, а Іран залишається без вигоди - Bloomberg19.06.25, 09:34 • 3340 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Кім Чен Ин
НАТО
Пхеньян
Австралія
Північна Корея
Франція
Велика Британія
Німеччина
Китайська Народна Республіка
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9