У Північній Кореї відкривають пляжний курорт: Кім Чен Ин прагне відновити туризм

Північна Корея відкриває пляжний курорт Wonsan Kalma, який, як сподівається диктатор Кім Чен Ин, сприятиме розвитку туризму у тоталітарній комуністичній державі. Поки що відвідувати його можуть лише мешканці країни, пише УНН з посиланням на ВВС.

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Wonsan Kalma на східному узбережжі відкриється для місцевих туристів 1 липня, через шість років після запланованого завершення. Коли ця локація буде готова прийняті іноземців наразі не відомо.

Державне ЗМІ KCNA стверджує, що курорт може прийняти до 20 тисяч відвідувачів, займаючи 4-кілометрову ділянку пляжу з готелями, ресторанами, торговими центрами та аквапарком. Жодне з цих місць не можна перевірити.

Північна Корея, яка десятиліттями зазнавала суворих санкцій за свою програму ядерної зброї, є однією з найбідніших країн світу. Ця держава спрямовує більшість своїх ресурсів на армію, пам'ятники та визначні місця – часто в Пхеньяні – які прикрашають імідж та культ родини Кім, яка керує країною з 1948 року.

Деякі спостерігачі кажуть, що це легкий спосіб для Пхеньяна заробити гроші. Хоча іноземним туристам дозволено в'їжджати, туристичні групи здебільшого приїжджають з Китаю та росії, країн, з якими Пхеньян давно підтримує дружні стосунки.

"Я сподівався, що це може сигналізувати про ширше відкриття для міжнародного туризму, але, на жаль, поки що цього не відбувається", – розповідає BBC Роуен Бірд, співзасновник Young Pioneer Tours.

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Однак туризм з-за кордону постраждав під час пандемії Covid, коли країна закрила свої кордони на початку 2020 року. Вона не послаблювала обмеження до середини 2023 року та приймала російських відвідувачів через рік.

Північна Корея відкрилася для більшої кількості західних відвідувачів у лютому, коли туристи з Великої Британії, Франції, Німеччини та Австралії перетнули кордон з боку Китаю. Через кілька тижнів туризм раптово припинився. Причини цього не відомі.

Деякі туристичні агентства скептично ставляться до привабливості Вонсана для іноземців. Бірд каже, що він "навряд чи стане головною принадою для більшості західних туристів".

"Ключові місця, такі як Пхеньян, демілітаризована зона та інші пам'ятки бруталізму чи комунізму, залишатимуться головними визначними пам'ятками для іноземних відвідувачів після відновлення туризму в цілому", - вважає він.

Однак Елліот Дейвіс, директор Uri Tours, каже, що Північна Корея має "нішеву привабливість" для мандрівників, яких приваблюють нетрадиційні напрямки.

"Цікаво відчути щось таке знайоме, як пляжний курорт, який сформувався в унікальному культурному контексті Північної Кореї", - вважає він.

Центральне агентство Північної Кореї (KCNA) назвало проєкт у Вонсані "великою, сприятливою подією для всієї країни" та "прелюдією до нової ери" в туризмі.

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Спочатку планувалося відкрити його в жовтні 2019 року, але до початку пандемії будівництво зіткнулося із затримками.

Кім Чен Ин відвідав церемонію з нагоди його завершення 24 червня у супроводі своєї доньки Кім Чу Е та дружини Лі Соль Чу. Це була перша публічна поява Лі після новорічного заходу.

Російські туристи в Північній Кореї

Деякі туроператори очікують, що курорт буде відкритий для російських туристів, які наразі є єдиними іноземними громадянами, яким дозволено в'їжджати в деякі частини країни.

Відкриття курорту відбувається на тлі зміцнення партнерства між Північною Кореєю та росією перед лицем санкцій з боку Заходу. До того ж Північна Корея направила війська для участі у бойових діях на боці росії під час її вторгнення в Україну.

У четвер дві країни також відновили прямий пасажирський залізничний маршрут між своїми столицями після п'ятирічної перерви через пандемію.

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