Disney планує відкрити новий найтехнологічніший тематичний парк в Абу-Дабі

Компанія Walt Disney відкриває новий тематичний парк і курорт в Абу-Дабі. Він стане сьомим та найтехнологічнішим глобальним курортом компанії й першим - на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН із посиланням на Hollywood Reporter.

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В інтерв'ю виданню голова Disney Experiences Джош Д'Амаро заявив, що новий парк і курорт стане найсучаснішим місцем компанії, а також буде її найтехнологічнішим парком.

Щоразу, коли у нас є можливість будувати з нуля, з усіма змінами в технологічній сфері та перевагами, які технологічна сфера пропонує нам зараз, ми будемо прагнути до повної сили. Це дасть нам можливість розповісти наші історії більш захопливими, гнучкими та динамічними способами, про які Волт, ймовірно, мріяв ще в 1955 році - каже Д'Амаро.

Він також додав, що оскільки це буде вже сьомий і найновіший парк компанії, "він буде найтехнологічнішим".

Ми можемо зробити так багато, чи то з таким персонажем, як Міккі, чи щось із Marvel, у нас буде можливість знову залучити наших шанувальників до цих історій новими та унікальними способами - пояснив голова Disney Experiences.

Видання зазначає, що точний час відкриття парку буде оголошений пізніше.

Парк повністю профінансує холдингова компанія з ОАЕ

Новий тематичний парк в Абу-Дабі відрізнятиметься і тим, що матиме відмінну бізнес-модель: розробкою, будівництвом та управлінням займатиметься холдингова компанія Miral з ОАЕ, що займається розвагами та туризмом, а Disney Imagineers керуватиме креативним дизайном та операційним наглядом. Тобто Miral повністю профінансує і побудує проєкт та зрештою керуватиме парком під наглядом Disney. Д'Амаро наголосив, що "ми, звичайно, забезпечимо операційну досконалість, щоб, коли ви зайдете в один із цих парків, ви знали, що це тематичний парк Disney".

Парк буде побудовано на острові Яс, який Miral розбудовує розважальними закладами, готелями та ресторанами, і буде розташований прямо на березі води.

Ми зможемо затягувати воду та гратися з нею абсолютно новим та унікальним способом – натякає на нові атракціони Д'Амаро.

Голова Disney пояснює вибір підрядника тим, що Miral – професіональна компанія і співпраця із ними – надзвичайно комфортна.

Ми дуже впевнені, що в цій частині світу, з цим партнером, це доречна бізнес-домовленість – додав він.

Група Miral також розробила Ferrari World, SeaWorld та критий парк розваг Warner Bros. World на острові Яс.

Те, що ми створюємо з Disney в Абу-Дабі - це цілий новий світ уяви, досвід, який надихне покоління в регіоні та світі, створюючи чарівні моменти та спогади, які сім'ї цінуватимуть вічно - сказав Його Високоповажність Мохамед Халіфа Аль Мубарак, голова Miral.

Чому саме Абу-Дабі

Д'Амаро пояснив це тим, що Disney має на меті подарувати враження від своїх парків абсолютно новій аудиторії.

Існує майже ненаситний попит на враження від Disney, і на кожного відвідувача тематичного парку, якого ми маємо сьогодні, припадає ще 10 шанувальників, які хочуть відчути Disney, але ніколи не мали можливості - каже він.

Також він пояснив вибір місця для нового парку тим, що Абу-Дабі - це міжнародне перехрестя. Він додав, що третина населення світу знаходиться в межах чотиригодинного польоту від майбутнього парку.

Тільки сьогодні лише через Абу-Дабі та Дубай пролітає 120 мільйонів пасажирів. І це число лише зростатиме - зазначив він.

Додатково

Disney не часто створює нові тематичні парки. Останнім був Shanghai Disney, який прийняв своїх перших гостей у 2016 році.

Disney виділив 60 мільярдів доларів на розширення тематичних парків протягом наступного десятиліття, а також планує відкрити безліч нових територій та атракціонів, заснованих на інтелектуальній власності Disney по всьому світу.

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