Disney планирует открыть новый самый технологичный тематический парк в Абу-Даби
Киев • УНН
Walt Disney открывает новый тематический парк и курорт в Абу-Даби. Это будет седьмой и самый технологичный парк компании, первый на Ближнем Востоке, с инвестицией в $60 млрд.
Компания Walt Disney открывает новый тематический парк и курорт в Абу-Даби. Он станет седьмым и самым технологичным глобальным курортом компании и первым - на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.
Детали
В интервью изданию глава Disney Experiences Джош Д'Амаро заявил, что новый парк и курорт станет самым современным местом компании, а также будет ее самым технологичным парком.
Каждый раз, когда у нас есть возможность строить с нуля, со всеми изменениями в технологической сфере и преимуществами, которые технологическая сфера предлагает нам сейчас, мы будем стремиться к полной силе. Это даст нам возможность рассказать наши истории более захватывающими, гибкими и динамичными способами, о которых Волт, вероятно, мечтал еще в 1955 году
Он также добавил, что поскольку это будет уже седьмой и самый новый парк компании, "он будет самым технологичным".
Мы можем сделать так много, будь то с таким персонажем, как Микки, или что-то из Marvel, у нас будет возможность снова привлечь наших поклонников к этим историям новыми и уникальными способами
Издание отмечает, что точное время открытия парка будет объявлено позже.
Парк полностью профинансирует холдинговая компания из ОАЭ
Новый тематический парк в Абу-Даби будет отличаться и тем, что будет иметь отличную бизнес-модель: разработкой, строительством и управлением будет заниматься холдинговая компания Miral из ОАЭ, занимающаяся развлечениями и туризмом, а Disney Imagineers будет руководить креативным дизайном и операционным надзором. То есть Miral полностью профинансирует и построит проект и в конечном итоге будет управлять парком под надзором Disney. Д'Амаро подчеркнул, что "мы, конечно, обеспечим операционное превосходство, чтобы, когда вы зайдете в один из этих парков, вы знали, что это тематический парк Disney".
Парк будет построен на острове Яс, который Miral развивает развлекательными заведениями, отелями и ресторанами, и будет расположен прямо на берегу воды.
Мы сможем затягивать воду и играть с ней совершенно новым и уникальным способом
Глава Disney объясняет выбор подрядчика тем, что Miral – профессиональная компания и сотрудничество с ними – чрезвычайно комфортное.
Мы очень уверены, что в этой части мира, с этим партнером, это уместное бизнес-соглашение
Группа Miral также разработала Ferrari World, SeaWorld и крытый парк развлечений Warner Bros. World на острове Яс.
То, что мы создаем с Disney в Абу-Даби - это целый новый мир воображения, опыт, который вдохновит поколения в регионе и мире, создавая волшебные моменты и воспоминания, которые семьи будут ценить вечно
Почему именно Абу-Даби
Д'Амаро объяснил это тем, что Disney имеет целью подарить впечатление от своих парков совершенно новой аудитории.
Существует почти ненасытный спрос на впечатления от Disney, и на каждого посетителя тематического парка, которого мы имеем сегодня, приходится еще 10 поклонников, которые хотят почувствовать Disney, но никогда не имели возможности
Также он объяснил выбор места для нового парка тем, что Абу-Даби - это международный перекресток. Он добавил, что треть населения мира находится в пределах четырехчасового полета от будущего парка.
Только сегодня только через Абу-Даби и Дубай пролетает 120 миллионов пассажиров. И это число будет только расти
Дополнительно
Disney не часто создает новые тематические парки. Последним был Shanghai Disney, который принял своих первых гостей в 2016 году.
Disney выделил 60 миллиардов долларов на расширение тематических парков в течение следующего десятилетия, а также планирует открыть множество новых территорий и аттракционов, основанных на интеллектуальной собственности Disney по всему миру.
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