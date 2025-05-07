Disney планирует открыть новый самый технологичный тематический парк в Абу-Даби

$41.450.15
46.960.22
ukenru
"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина
Эксклюзив
14:38 • 3876 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
14:35 • 9680 просмотра

В Киеве взорвался терминал "ПриватБанка": чудом обошлось без жертв - видео

Эксклюзив
13:29 • 14344 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
13:20 • 21099 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
10:29 • 59471 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 73100 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 70132 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 65791 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
7 мая, 07:07 • 49116 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

7 мая, 06:41 • 44421 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
33%
746 мм
Популярные новости

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 90180 просмотра

Житомирская область подверглась атаке рф "шахедами": показали последствия

7 мая, 06:00 • 21343 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 34604 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 48068 просмотра

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

7 мая, 07:42 • 19588 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 59477 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 73103 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 70134 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 65791 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 91484 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 5272 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 55087 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 105188 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 101931 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 113081 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Disney планирует открыть новый самый технологичный тематический парк в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Walt Disney открывает новый тематический парк и курорт в Абу-Даби. Это будет седьмой и самый технологичный парк компании, первый на Ближнем Востоке, с инвестицией в $60 млрд.

Disney планирует открыть новый самый технологичный тематический парк в Абу-Даби

Компания Walt Disney открывает новый тематический парк и курорт в Абу-Даби. Он станет седьмым и самым технологичным глобальным курортом компании и первым - на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

В интервью изданию глава Disney Experiences Джош Д'Амаро заявил, что новый парк и курорт станет самым современным местом компании, а также будет ее самым технологичным парком.

Каждый раз, когда у нас есть возможность строить с нуля, со всеми изменениями в технологической сфере и преимуществами, которые технологическая сфера предлагает нам сейчас, мы будем стремиться к полной силе. Это даст нам возможность рассказать наши истории более захватывающими, гибкими и динамичными способами, о которых Волт, вероятно, мечтал еще в 1955 году

- говорит Д'Амаро.

Он также добавил, что поскольку это будет уже седьмой и самый новый парк компании, "он будет самым технологичным".

Мы можем сделать так много, будь то с таким персонажем, как Микки, или что-то из Marvel, у нас будет возможность снова привлечь наших поклонников к этим историям новыми и уникальными способами

- пояснил глава Disney Experiences.

Издание отмечает, что точное время открытия парка будет объявлено позже. 

Парк полностью профинансирует холдинговая компания из ОАЭ

Новый тематический парк в Абу-Даби будет отличаться и тем, что будет иметь отличную бизнес-модель: разработкой, строительством и управлением будет заниматься холдинговая компания Miral из ОАЭ, занимающаяся развлечениями и туризмом, а Disney Imagineers будет руководить креативным дизайном и операционным надзором. То есть Miral полностью профинансирует  и построит проект и в конечном итоге будет управлять парком под надзором Disney. Д'Амаро подчеркнул, что "мы, конечно, обеспечим операционное превосходство, чтобы, когда вы зайдете в один из этих парков, вы знали, что это тематический парк Disney".

Парк будет построен на острове Яс, который Miral развивает развлекательными заведениями, отелями и ресторанами, и будет расположен прямо на берегу воды.

Мы сможем затягивать воду и играть с ней совершенно новым и уникальным способом

– намекает на новые аттракционы Д'Амаро.

Глава Disney объясняет выбор подрядчика тем, что Miral – профессиональная компания и сотрудничество с ними – чрезвычайно комфортное.

Мы очень уверены, что в этой части мира, с этим партнером, это уместное бизнес-соглашение

– добавил он.

Группа Miral также разработала Ferrari World, SeaWorld и крытый парк развлечений Warner Bros. World на острове Яс.

То, что мы создаем с Disney в Абу-Даби - это целый новый мир воображения, опыт, который вдохновит поколения в регионе и мире, создавая волшебные моменты и воспоминания, которые семьи будут ценить вечно

- сказал Его Высокопреосвященство Мохамед Халифа Аль Мубарак, глава Miral.

Почему именно Абу-Даби

Д'Амаро объяснил это тем, что Disney имеет целью подарить  впечатление от своих парков совершенно новой аудитории.

Существует почти ненасытный спрос на впечатления от Disney, и на каждого посетителя тематического парка, которого мы имеем сегодня, приходится еще 10 поклонников, которые хотят почувствовать Disney, но никогда не имели возможности

- говорит он.

Также он объяснил выбор места для нового парка тем, что Абу-Даби - это международный перекресток. Он добавил, что треть населения мира находится в пределах четырехчасового полета от будущего парка.

Только сегодня только через Абу-Даби и Дубай пролетает 120 миллионов пассажиров. И это число будет только расти

- отметил он.

Дополнительно

Disney не часто создает новые тематические парки. Последним был Shanghai Disney, который принял своих первых гостей в 2016 году.

Disney выделил 60 миллиардов долларов на расширение тематических парков в течение следующего десятилетия, а также планирует открыть множество новых территорий и аттракционов, основанных на интеллектуальной собственности Disney по всему миру.

Disney заработала более $87 млн на "Белоснежке", несмотря на критику24.03.25, 12:14 • 42089 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Абу-Даби
Brent
$61.95
Bitcoin
$97,022.00
S&P 500
$5,632.11
Tesla
$275.85
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,401.59
Ethereum
$1,829.25