Disney планирует открыть новый самый технологичный тематический парк в Абу-Даби

Компания Walt Disney открывает новый тематический парк и курорт в Абу-Даби. Он станет седьмым и самым технологичным глобальным курортом компании и первым - на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

В интервью изданию глава Disney Experiences Джош Д'Амаро заявил, что новый парк и курорт станет самым современным местом компании, а также будет ее самым технологичным парком.

Каждый раз, когда у нас есть возможность строить с нуля, со всеми изменениями в технологической сфере и преимуществами, которые технологическая сфера предлагает нам сейчас, мы будем стремиться к полной силе. Это даст нам возможность рассказать наши истории более захватывающими, гибкими и динамичными способами, о которых Волт, вероятно, мечтал еще в 1955 году - говорит Д'Амаро.

Он также добавил, что поскольку это будет уже седьмой и самый новый парк компании, "он будет самым технологичным".

Мы можем сделать так много, будь то с таким персонажем, как Микки, или что-то из Marvel, у нас будет возможность снова привлечь наших поклонников к этим историям новыми и уникальными способами - пояснил глава Disney Experiences.

Издание отмечает, что точное время открытия парка будет объявлено позже.

Парк полностью профинансирует холдинговая компания из ОАЭ

Новый тематический парк в Абу-Даби будет отличаться и тем, что будет иметь отличную бизнес-модель: разработкой, строительством и управлением будет заниматься холдинговая компания Miral из ОАЭ, занимающаяся развлечениями и туризмом, а Disney Imagineers будет руководить креативным дизайном и операционным надзором. То есть Miral полностью профинансирует и построит проект и в конечном итоге будет управлять парком под надзором Disney. Д'Амаро подчеркнул, что "мы, конечно, обеспечим операционное превосходство, чтобы, когда вы зайдете в один из этих парков, вы знали, что это тематический парк Disney".

Парк будет построен на острове Яс, который Miral развивает развлекательными заведениями, отелями и ресторанами, и будет расположен прямо на берегу воды.

Мы сможем затягивать воду и играть с ней совершенно новым и уникальным способом – намекает на новые аттракционы Д'Амаро.

Глава Disney объясняет выбор подрядчика тем, что Miral – профессиональная компания и сотрудничество с ними – чрезвычайно комфортное.

Мы очень уверены, что в этой части мира, с этим партнером, это уместное бизнес-соглашение – добавил он.

Группа Miral также разработала Ferrari World, SeaWorld и крытый парк развлечений Warner Bros. World на острове Яс.

То, что мы создаем с Disney в Абу-Даби - это целый новый мир воображения, опыт, который вдохновит поколения в регионе и мире, создавая волшебные моменты и воспоминания, которые семьи будут ценить вечно - сказал Его Высокопреосвященство Мохамед Халифа Аль Мубарак, глава Miral.

Почему именно Абу-Даби

Д'Амаро объяснил это тем, что Disney имеет целью подарить впечатление от своих парков совершенно новой аудитории.

Существует почти ненасытный спрос на впечатления от Disney, и на каждого посетителя тематического парка, которого мы имеем сегодня, приходится еще 10 поклонников, которые хотят почувствовать Disney, но никогда не имели возможности - говорит он.

Также он объяснил выбор места для нового парка тем, что Абу-Даби - это международный перекресток. Он добавил, что треть населения мира находится в пределах четырехчасового полета от будущего парка.

Только сегодня только через Абу-Даби и Дубай пролетает 120 миллионов пассажиров. И это число будет только расти - отметил он.

Дополнительно

Disney не часто создает новые тематические парки. Последним был Shanghai Disney, который принял своих первых гостей в 2016 году.

Disney выделил 60 миллиардов долларов на расширение тематических парков в течение следующего десятилетия, а также планирует открыть множество новых территорий и аттракционов, основанных на интеллектуальной собственности Disney по всему миру.

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