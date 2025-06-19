КНДР отримує допомогу від росіян, а Іран залишається без вигоди - Bloomberg

росія активно підтримує Північну Корею у відповідь на військову допомогу, водночас Іран, який також постачає озброєння, залишається осторонь вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Північна Корея, що передає росії артилерію, ракети й військових, нині має найсильніші позиції з моменту приходу до влади Кіма Чен Ина у 2011 році. Пхеньян отримав з москви сучасні зенітні комплекси, системи радіоелектронної боротьби, нафту й продовольство, що дозволяє обходити санкції.

Північна Корея перебуває у найсильнішій стратегічній позиції за останні десятиліття, маючи військові засоби для стримування американських військ та союзників США у Північно-Східній Азії, водночас продовжуючи вдосконалювати свою здатність загрожувати внутрішній території США – йдеться у звіті Розвідувального управління Міністерства оборони США "Оцінка світових загроз 2025 року".

Режим Кіма настільки впевнений, що відхилив пропозицію Дональда Трампа відновити переговори після попередніх трьох самітів.

За оцінками, з минулої осені Пхеньян направив до росії щонайменше 15 тисяч солдатів. За даними Великої Британії, понад 6 тисяч з них були поранені, або загинули під Курськом.

На тлі активної підтримки Північної Кореї росія демонструє відстороненість у відносинах з Іраном. Попри сотні ударних безпілотників, які Тегеран постачає москві з 2022 року, жодних істотних вигод він не отримує.

Іран продовжує зазнавати ударів з боку Ізраїлю, а стратегічна угода з росією не передбачає взаємного захисту.

путін запропонував посередництво між прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та новообраним президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, повідомивши про це Трампу телефоном. Такий крок експерти розцінюють як опортуністичний.

Додатково

Глибина контактів москви з Пхеньяном підтверджується частими візитами. Цього тижня столицю Північної Кореї втретє за три місяці відвідав сергій шойгу.

Північна Корея погодилася направити п’ять тисяч військових будівельників для допомоги у відновленні інфраструктури в Курську та одну тисячу саперів для розмінування російської території – заявив секретар ради безпеки росії сергій шойгу.

Довідка

Коаліція з одинадцяти країн задокументувала передачу Північною Кореєю щонайменше 100 балістичних ракет для ударів по українських містах. росія, своєю чергою, надає Пхеньяну системи радіоелектронної боротьби, що постачаються повітрям. Україна також відстежує розповсюдження ірансько-російських безпілотників у Північну Корею, хоча підтверджень передачі новітніх технологій, зокрема щодо атомних підводних човнів, наразі немає.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, росія та Північна Корея уклали договір про стратегічне партнерство, яка передбачає військову підтримку, тоді як аналогічна угода з Іраном таких гарантій не містить.