Reuters: росія та КНДР підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає військову підтримку
Київ • УНН
Під час візиту президента рф володимира путіна до Пхеньяну Північна Корея і росія підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання.
Під час візиту президента рф володимира путіна до Північної Кореї москва та Пхеньян підписали угоду про стратегічне партнерство. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
путін під час переговорів з Ином назвав договір "фундаментальним документом, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу".
Зазначається, що угода поглиблює співпрацю країн у військовій сфері, включаючи зобов’язання взаємної оборони допомагати один одному в разі нападу.
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Підписана сьогодні угода про всеосяжне партнерство передбачає, в тому числі взаємодопомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди
Своєю чергою, Кім Чен Ин сказав, що раніше відносини з росією досягли нової вершини, і що візит Путіна зміцнить "палку дружбу" між двома країнами. За його словами, пакт розширить співпрацю в сферах політики, економіки та оборони.
Відносини наших двох країн піднялися на новий вищий рівень альянсу
Зазначається, що фактично цей договір замінює документи, підписані між рф та КНДР у 1961, 2000 і 2001 роках.
Доповнення
Окрім усього іншого, Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни росії в Україні.
Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" (війни. - ред.) в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності
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Нагадаємо
Північна Корея розраховує побудувати альтернативні торговельні та платіжні системи з росією в обхід західного контролю та санкцій.