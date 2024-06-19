У КНДР очікують від рф створення альтернативних систем розрахунків, які "не будуть контролюватися Заходом"
Київ • УНН
Північна Корея розраховує побудувати альтернативні торговельні та платіжні системи з росією в обхід західного контролю та санкцій.
ЗМІ рф та Північної Кореї висвітлюють зустріч Кім Чен Ина та путіна, - наголошується про новий період економічних відносин, а також йдеться про "повну підтримку" війни росії в Україні та посилення стратегічної співпраці Пхеньяна з Москвою. Про це передає УНН із посиланням на Yonhap News Agency.
Деталі
Згідно з інформацією, яку розповсюджує північнокорейська газета "Родонг сінмун", у країні очікують побудуви альтернативні системи торгівлі та розрахунків з рф, - про це начебто пообіцяв президент росії володимир путін. Йдеться про те, що зазначена система буде оминати контроль з боку Заходу і, таким чином, спільно протистояти "незаконним і одностороннім обмеженням", очевидно маються на увазі міжнародні санкції.
Також повідомляється, що керівник Північної Кореї Кім Чен Ин висловив у середу "повну підтримку" війни росії в Україні: стратегічну співпрацю з москвою планується посилити.
Кім Чен Ин заявив, що відносини між двома країнами "вступають у новий період процвітання", високо оцінивши роль росії в глобальному стратегічному балансі.
"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність з російським урядом", - сказав Кім Чен Ин.
Довідка
Керівники росії та Північної Кореї зустрілися через дев'ять місяців після того, як було проведено саміт на далекому сході росії у вересні 2023 року.
Президент росії путін прибув до Північної Кореї вранці у середу під час своєї першої поїздки до КНДР за 24 роки. Напередодні саміту на площі Кім Ір Сена в центрі Пхеньяна відбулася офіційна церемонія привітання. Очікується, що на саміті обидва лідери обговорять шляхи виведення двосторонніх відносин на новий рівень.
Країни зміцнюють військові зв’язки, при цьому КНДР звинувачують у постачанні росії боєприпасів для використання москвою у війні проти України в обмін на допомогу та ймовірну технологічну допомогу для космічної програми Північної Кореї.
Поїздка путіна, ймовірно, відкриє шлях до поглиблення військової співпраці та зміцнить солідарність росії та КНДР у протистоянні з США.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що президент росії володимир путін відвідає Північну Корею у вівторок і середу для переговорів з лідером Кім Чен Ином, з можливістю підписання угоди про "стратегічне партнерство".