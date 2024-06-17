Президент рф володимир путін відвідає КНДР, можливе підписання угоди про партнерство

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5264 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65652 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152970 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148784 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123899 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133323 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85282 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93220 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98830 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89705 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22056 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45316 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18468 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24422 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12917 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148784 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222394 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372185 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308157 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1710 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12931 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31367 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28209 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123899 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Президент рф володимир путін відвідає КНДР, можливе підписання угоди про партнерство

Київ • УНН

 • 35094 перегляди

Президент росії володимир путін відвідає Північну Корею у вівторок і середу для переговорів з лідером Кім Чен Ином, з можливістю підписання угоди про "стратегічне партнерство".

Президент рф володимир путін відвідає КНДР, можливе підписання угоди про партнерство

Очільник кремля володимир путін у вівторок відвідає Північну Корею для переговорів із лідером Кім Чен Ином. Російські ЗМІ натякують про можливе підписання угоди про "стратегічне партнерство". Про це передає УНН із посиланням на Washington Post та Les Echos.

Деталі

У вівторок і середу запланований візит президента росії володимира путіна до Північної Кореї, - йдеться про перемовини з лідером КНДР Кім Чен Ином. Згідно з інформацією росЗМІ, у кремлі планують підписання з КНДР "важливих документів"; також кажуть про "стратегічне партнерство". Про це заявив радник президента росії юрій ушаков. Вказується, що і путін і Кім Чен Ин зроблять "заяви для преси".

Поїздка Путіна стане відповіддю на візит Кіма Чен Ина на Далекий Схід росії у вересні 2023 року.

Обидва лідери зблизилися в останні роки, їхні кроки поки не підтверджують довготривалий альянс.

Між двома країнами занадто багато взаємної недовіри. Нинішнє покращення їхніх стосунків зумовлене ситуаційними обставинами

- сказав Андрій Ланьков, дослідник російсько-північнокорейських відносин, професор Університета в Сеулі.

У США раніше заявляли, що Північна Корея надсилає "обладнання та боєприпасів" до рф, щоб поповнити її запаси для війни в Україні. Вважається, що Північна Корея має великий запас застарілих артилерійських снарядів і ракет, які були б сумісні з радянськими та російськими системами озброєнь, що використовуються в Україні. З вересня минулого року Північна Корея, як вважають експерти, експортувала близько 5 мільйонів боєприпасів до росії. Крім того рф також потребує робочих рук, яких може надати Північна Корея.

За останній час рф скористалася своїм правом вето в Раді Безпеки ООН щоб нейтралізувати тривалий режим санкцій, спрямований на стримування та уповільнення розвитку ядерного арсеналу Пхеньяном. Аналітики кажуть, що Росія може надавати різні форми технологічної допомоги Північній Кореї.

У нещодавньому звіті шведського аналітичного центру, Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, повідомляється, що Північна Корея може мати достатньо розщеплюваного матеріалу для 90 ядерних боєприпасів і може мати 50 ядерних боєголовок. Це є "значним" збільшенням порівняно з 2023 роком, пише Washington Post.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент росії володимир путін може віддати наказ на застосування ядерної тактичної зброї, якщо його армія буде розгромлена в Україні. Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко  

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
The Times
Рада національної безпеки і оборони України
The Washington Post
Північна Корея
Сполучені Штати
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46