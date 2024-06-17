Президент рф володимир путін відвідає КНДР, можливе підписання угоди про партнерство

Очільник кремля володимир путін у вівторок відвідає Північну Корею для переговорів із лідером Кім Чен Ином. Російські ЗМІ натякують про можливе підписання угоди про "стратегічне партнерство". Про це передає УНН із посиланням на Washington Post та Les Echos.

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У вівторок і середу запланований візит президента росії володимира путіна до Північної Кореї, - йдеться про перемовини з лідером КНДР Кім Чен Ином. Згідно з інформацією росЗМІ, у кремлі планують підписання з КНДР "важливих документів"; також кажуть про "стратегічне партнерство". Про це заявив радник президента росії юрій ушаков. Вказується, що і путін і Кім Чен Ин зроблять "заяви для преси".

Поїздка Путіна стане відповіддю на візит Кіма Чен Ина на Далекий Схід росії у вересні 2023 року.

Обидва лідери зблизилися в останні роки, їхні кроки поки не підтверджують довготривалий альянс.

Між двома країнами занадто багато взаємної недовіри. Нинішнє покращення їхніх стосунків зумовлене ситуаційними обставинами - сказав Андрій Ланьков, дослідник російсько-північнокорейських відносин, професор Університета в Сеулі.

У США раніше заявляли, що Північна Корея надсилає "обладнання та боєприпасів" до рф, щоб поповнити її запаси для війни в Україні. Вважається, що Північна Корея має великий запас застарілих артилерійських снарядів і ракет, які були б сумісні з радянськими та російськими системами озброєнь, що використовуються в Україні. З вересня минулого року Північна Корея, як вважають експерти, експортувала близько 5 мільйонів боєприпасів до росії. Крім того рф також потребує робочих рук, яких може надати Північна Корея.

За останній час рф скористалася своїм правом вето в Раді Безпеки ООН щоб нейтралізувати тривалий режим санкцій, спрямований на стримування та уповільнення розвитку ядерного арсеналу Пхеньяном. Аналітики кажуть, що Росія може надавати різні форми технологічної допомоги Північній Кореї.

У нещодавньому звіті шведського аналітичного центру, Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, повідомляється, що Північна Корея може мати достатньо розщеплюваного матеріалу для 90 ядерних боєприпасів і може мати 50 ядерних боєголовок. Це є "значним" збільшенням порівняно з 2023 роком, пише Washington Post.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент росії володимир путін може віддати наказ на застосування ядерної тактичної зброї, якщо його армія буде розгромлена в Україні. Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко