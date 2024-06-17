Президент рф владимир путин посетит КНДР, возможно подписание соглашения о партнерстве

Глава Кремля Владимир Путин во вторник посетит Северную Корею для переговоров с лидером Ким Чен Ыном. Российские СМИ намекают о возможном подписании соглашения о "стратегическом партнерстве". Об этом передает УНН со ссылкой на Washington Post и Les Echos.

Детали

Во вторник и среду запланирован визит президента России Владимира Путина в Северную Корею, - речь идет о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Согласно информации росСМИ, в кремле планируют подписание с КНДР "важных документов"; также говорят о "стратегическом партнерстве". Об этом заявил советник президента россии юрий ушаков. Указывается, что и Путин и Ким Чен Ын сделают "заявления для прессы".

Поездка Путина станет ответом на визит Кима Чен Ына на Дальний Восток России в сентябре 2023 года.

Оба лидера сблизились в последние годы, их шаги пока не подтверждают долговременный альянс.

Между двумя странами слишком много взаимного недоверия. Нынешнее улучшение их отношений обусловлено ситуационными обстоятельствами - сказал Андрей Ланьков, исследователь российско-северокорейских отношений, профессор Университета в Сеуле.

В США ранее заявляли, что Северная Корея отправляет "оборудование и боеприпасы" в РФ, чтобы пополнить ее запасы для войны в Украине. Считается, что Северная Корея имеет большой запас устаревших артиллерийских снарядов и ракет, которые были бы совместимы с советскими и российскими системами вооружений, используемых в Украине. С сентября прошлого года Северная Корея, как считают эксперты, экспортировала около 5 миллионов боеприпасов в Россию. Кроме того рф также нуждается в рабочих руках, которых может предоставить Северная Корея.

За последнее время рф воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН чтобы нейтрализовать длительный режим санкций, направленный на сдерживание и замедление развития ядерного арсенала Пхеньяном. Аналитики говорят, что Россия может предоставлять различные формы технологической помощи Северной Корее.

В недавнем отчете шведского аналитического центра, Стокгольмского международного института исследования проблем мира, сообщается, что Северная Корея может иметь достаточно расщепляемого материала для 90 ядерных боеприпасов и может иметь 50 ядерных боеголовок. Это является "значительным" увеличением по сравнению с 2023 годом, пишет Washington Post.

Напомним,

УНН передавал, что президент россии владимир путин может отдать приказ на применение ядерного тактического оружия, если его армия будет разгромлена в Украине. Об этом в интервью The Times заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко