В РНБО допускають, що путін застосує тактичну ядерну зброю у разі поразки в Україні
Київ • УНН
Секретар РНБО заспокоїв, що поразка росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї.
Президент росії володимир путін може віддати наказ на застосування ядерної тактичної зброї, якщо його армія буде розгромлена в Україні. Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, пише УНН.
Деталі
Я не виключаю, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки
За його словами, поразка окупаційних військ може спровокувати розвал російської лінії фронту, дезертирство з армії та протести в Москві.
Байден вважає, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї "реальна"20.06.23, 10:15 • 1217217 переглядiв
Водночас Литвиненко підкреслив, що немає жодної ймовірності того, що путін розгорне ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні. Також секретар РНБО Литвиненко сумнівається, що рф застосує стратегічну ядерну зброю, яка "майже напевно" спровокує третю світову війну.
Він (Путін - ред.) хоче жити
Доповнення
А втім, секретар РНБО заспокоїв, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї.
Литвиненко допускає, що Путін може спробувати переконати свій народ, що такий розворот подій насправді є "перемогою".
Довідково
Тактична ядерна зброя призначена для використання на полі бою або для обмежених ударів і має набагато нижчу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя.
Ядерна зброя на практиці не застосовувалася з моменту американських ударів по Японії у 1945 році.
Нагадаємо
Минулого тижня, 11 червня, у рф стартував другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. На цьому етапі російські та білоруські військові мають відпрацювати "питання спільної підготовки" до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.