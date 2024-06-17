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В РНБО допускають, що путін застосує тактичну ядерну зброю у разі поразки в Україні

Київ • УНН

 • 37687 перегляди

Секретар РНБО заспокоїв, що поразка росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї.

В РНБО допускають, що путін застосує тактичну ядерну зброю у разі поразки в Україні

Президент росії володимир путін може віддати наказ на застосування ядерної тактичної зброї, якщо його армія буде розгромлена в Україні. Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, пише УНН.

Деталі 

Я не виключаю, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки

- заявив Литвиненко. 

За його словами, поразка окупаційних військ може спровокувати розвал російської лінії фронту, дезертирство з армії та протести в Москві.

Байден вважає, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї "реальна"20.06.23, 10:15 • 1217217 переглядiв

Водночас Литвиненко підкреслив, що немає жодної ймовірності того, що путін розгорне ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні. Також секретар РНБО Литвиненко сумнівається, що рф застосує стратегічну ядерну зброю, яка "майже напевно" спровокує третю світову війну.

Він (Путін - ред.) хоче жити

- пояснив Литвиненко.

Доповнення

А втім, секретар РНБО заспокоїв, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї.

Литвиненко допускає, що Путін може спробувати переконати свій народ, що такий розворот подій насправді є "перемогою".

Довідково

Тактична ядерна зброя призначена для використання на полі бою або для обмежених ударів і має набагато нижчу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя.

Ядерна зброя на практиці не застосовувалася з моменту американських ударів по Японії у 1945 році.

Нагадаємо

Минулого тижня, 11 червня, у рф стартував другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. На цьому етапі російські та білоруські військові мають відпрацювати "питання спільної підготовки" до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

Володимир Омельченко

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