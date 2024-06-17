Президент россии владимир путин может отдать приказ на применение ядерного тактического оружия, если его армия будет разгромлена в Украине. Об этом в интервью The Times заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, пишет УНН.

Детали

Я не исключаю, что Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия. Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения - заявил Литвиненко.

По его словам, поражение оккупационных войск может спровоцировать развал российской линии фронта, дезертирство из армии и протесты в Москве.

Байден считает, что угроза применения путиным тактического ядерного оружия "реальна"

В то же время Литвиненко подчеркнул, что нет никакой вероятности того, что путин развернет ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне. Также секретарь СНБО Литвиненко сомневается, что рф применит стратегическое ядерное оружие, которое "почти наверняка" спровоцирует третью мировую войну.

Он (Путин - ред.) хочет жить - объяснил Литвиненко.

Дополнение

А впрочем, секретарь СНБО успокоил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия.

Литвиненко допускает, что Путин может попытаться убедить свой народ, что такой разворот событий на самом деле является "победой".

Справочно

Тактическое ядерное оружие предназначено для использования на поле боя или для ограниченных ударов и имеет гораздо более низкую мощность, чем стратегическое ядерное оружие.

Ядерное оружие на практике не применялось с момента американских ударов по Японии в 1945 году.

Напомним

На прошлой неделе, 11 июня, в рф стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. На этом этапе российские и белорусские военные должны отработать "вопросы совместной подготовки" к боевому применению нестратегического ядерного оружия.