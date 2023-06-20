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Байден считает, что угроза применения путиным тактического ядерного оружия "реальна"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента рф владимира путина "реальна", через несколько дней после того, как осудил развертывание россией такого оружия в беларуси, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Байден считает, что угроза применения путиным тактического ядерного оружия "реальна"

Детали

В субботу Байден назвал заявление путина о том, что россия размещает свое первое тактическое ядерное оружие в беларуси, "абсолютно безответственным".

"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего", - сказал Байден группе доноров в Калифорнии в понедельник.

"Они посмотрели на меня так, как когда-то я сказал, что беспокоюсь о том, что путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден.

Дополнение

На прошлой неделе правитель беларуси александр лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие, некоторые из которого, по его словам, втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Развертывание – первое перемещение россией таких боеголовок – менее мощного ядерного оружия меньшей дальности, которое можно было бы использовать на поле боя – за пределами россии после распада Советского Союза.

Соединенные Штаты заявили, что не намерены менять свою позицию в отношении стратегических ядерных вооружений в ответ на развертывание, и не видят никаких признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие.

В мае россия отвергла критику Байдена в адрес плана размещения тактического ядерного оружия в беларуси, заявив, что США десятилетиями размещали такое ядерное оружие в Европе.

За развертыванием российских сил внимательно следят Соединенные Штаты и их союзники, а также Китай, который неоднократно предостерегал от использования ядерного оружия в войне в Украине.

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