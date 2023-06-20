Байден вважає, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї "реальна"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента рф володимира путіна "реальна", через кілька днів після того, як засудив розгортання росією такої зброї в білорусі, пише УНН з посиланням на Reuters.
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У суботу Байден назвав заяву путіна про те, що росія розміщає свою першу тактичну ядерну зброю в білорусі, "абсолютно безвідповідальною".
"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюся про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії у понеділок.
"Вони подивилися на мене так, як колись я сказав, що турбуюся про те, що путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден.
Доповнення
Минулого тижня правитель білорусі олександр лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, деяка з якої, за його словами, втричі потужніша за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.
Розгортання – перше переміщення росією таких боєголовок – менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яку можна було б використати на полі бою – за межами росії після розпаду Радянського Союзу.
Сполучені Штати заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію щодо стратегічних ядерних озброєнь у відповідь на розгортання, і не бачать жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю.
У травні росія відкинула критику Байдена на адресу плану розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі, заявивши, що США десятиліттями розміщували таку ядерну зброю в Європі.
За розгортанням російських сил уважно стежать Сполучені Штати та їхні союзники, а також Китай, який неодноразово застерігав від використання ядерної зброї у війні в Україні.