Байден вважає, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї "реальна"

КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента рф володимира путіна "реальна", через кілька днів після того, як засудив розгортання росією такої зброї в білорусі, пише УНН з посиланням на Reuters.