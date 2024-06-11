У росії розпочався другий етап ядерних навчань: що відомо
Київ • УНН
Розпочався другий етап ядерних навчань за участю росії та білорусі, присвячений спільній підготовці до можливого бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.
У рф стартував другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. На цьому етапі російські та білоруські військові мають відпрацювати "питання спільної підготовки" до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це УНН пише із посилання на російську службу BBC.
Деталі
Як стверджують в мо рф, на цьому етапі навчань мають відпрацювати "питання спільної підготовки" до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї
Про проведення навчань російське міноборони оголосило 6 травня. Таке доручення дав президент володимир путін "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу російської федерації".
Доповнення
Перший етап навчаннь розпочався 21 травня. У ньому було задіяно комплекс "Іскандер" і гіперзвукові ракети "Кинджал". білорусь почала перевірку носіїв тактичної ядерної зброї 7 травня.