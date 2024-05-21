У рф стартували ядерні навчання: що відомо
Київ • УНН
У міноборони рф повідомили, що особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації повітряно-космічних сил росії відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.
У росії розпочалися навчання з відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Відповідну заяву поширило Міноборони рф, передає УНН.
Як повдіомили у міноборони рф, у Південному військовому окрузі почалося проведення першого етапу навчання з практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
"У рамках цього етапу особовим складом ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування до призначеного позиційного району для підготовки до проведення ракетних пусків", - зазначено у повідомленні.
У кремлі заявили, що ядерні навчання рф є відповіддю на заяви Заходу щодо введення військ в Україну06.05.24, 13:29 • 23527 переглядiв
У міноборони рф додали, що особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації повітряно-космічних сил росії відпрацьовує спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", та вильоти до призначених районів патрулювання.
"... проведене вчення спрямоване на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу російської федерації", - додали у міноборони рф.
Нагадаємо
Як заявив прессекретар диктатора володимира путіна дмитро пєсков, навчання збройних сил росії з тактичної ядерної зброї пов'язані із заявами Заходу щодо відправлення західних військ в Україну.
Коментуючи майбутні навчання, пєсков зазначив, що "безпрецедентний виток напруженості в Україн" вимагає заходів у відповідь з боку росії.
Раніше повідомлялось, що генеральним штабом росії розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.