В рф стартовали ядерные учения: что известно

В россии начались учения по отработке вопросов подготовки и применения не стратегического ядерного оружия. Соответствующее заявление распространило минобороны рф, передает УНН.

Как сообщили в минобороны рф, в Южном военном округе началось проведение первого этапа обучения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

"В рамках этого этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - указано в сообщении.

В кремле заявили, что ядерные учения рф являются ответом на заявления Запада о введении войск в Украину

В минобороны рф добавили, что личный состав задействованных в обучении подразделений авиации воздушно-космических сил россии отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

"... проведенное учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и с целью безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес российской федерации", - добавили в минобороны рф.

Напомним

Как заявил пресс-секретарь диктатора владимира путина дмитрий песков, учения вооруженных сил россии по тактическому ядерному оружию связаны с заявлениями Запада об отправке западных войск в Украину.

Комментируя предстоящие учения, песков отметил, что" беспрецедентный виток напряженности в Украине " требует ответных мер со стороны россии.

Ранее сообщалось, что Генеральным штабом россии начата подготовка к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия.