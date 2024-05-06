В кремле заявили, что ядерные учения рф являются ответом на заявления Запада о введении войск в Украину

Предстоящие учения вооруженных сил россии по тактическому ядерному оружию связаны с заявлениями Запада по отправке западных войск в Украину, заявил пресс-секретарь диктатора владимира путина дмитрий песков. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

"Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет речь, очевидно, что о заявлении господина Макрона и британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты в Украину", - сказал он.

Комментируя предстоящие учения, Песков отметил, что "беспрецедентный виток напряженности в Украине" требует ответных мер со стороны россии.

Ранее сообщалось, что генеральным штабом россии начата подготовка к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку сухопутных войск в Украину и что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет.

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более широкую войну. По его словам, Америке "придется вмешаться в конфликт", если Украина "упадет".